jas, Novinky

Při volbách do zastupitelstev může volič využít maximálně tolik hlasů, kolik členů zastupitelstva se volí. Ve velkých městech se tak voliči setkají s obřími plachtami, na nichž budou uvedena jména všech stran a kandidátů. [celá zpráva]

Může proto křížkem označit jednotlivé kandidáty. Zároveň se může rozhodnout zvolit stranu, přičemž pak její kandidáti získají hlasy podle pořadí na kandidátce. V okamžiku, kdy udělá křížek u názvu strany, se k dalším křížkům u jednotlivých kandidátů této partaje již nepřihlíží.

Volič však může rovněž označit stranu a současně kandidáty z jiných stran. Jeho hlasy pak získávají označení kandidáti a zbývající se přičítají označené straně, respektive jejím kandidátům podle pořadí na kandidátce.

V komunálních volbách se nevydávají voličské průkazy, neboť není možné volit mimo trvalé bydliště. Smůlu tak mají například lidé, kteří budou v době voleb pobývat v zahraničí.

Dvě obálky, až tři hlasovací lístky



Ve volebních místnostech se někteří voliči setkají s různými barvami volebních obálek a hlasovacích lístků.

„Pro volby do zastupitelstev obcí budou úřední obálky a hlasovací lístky šedé, pro senátní volby pak žluté barvy. Volič vloží každý hlasovací lístek do úřední obálky stejné barvy, jakou má hlasovací lístek,“ popsala Soňa Krpálková z Českého statistického úřadu.

Tam, kde se volí do zastupitelstev obcí a současně do městských částí nebo obvodů, vloží volič oba příslušné hlasovací lístky do jedné úřední obálky.

Hlasovací lístek pro volbu zastupitelstva města a hlasovací lístek pro volbu zastupitelstva městské části či obvodu tedy vloží do jedné obálky určené pro volby do zastupitelstev obcí. Třetí lístek vloží do obálky pro senátní volby.

Ty se konají ve 27 obvodech. První kolo proběhne spolu s komunálními volbami v pátek 5. října a v sobotu 6. října. Případné druhé kolo se uskuteční o týden později.