Adéla Jelínková, Právo

Jak ale Právo zjistilo, hnutí Řád národa, ale také zemanovci a lidovci velmi pravděpodobně nové nařízení při loňské kampani porušili.

Jmenované subjekty vylepovaly plakáty a umisťovaly reklamní plachty na obecní majetek, přičemž „nájem“ si s příslušnými starosty domlouvaly za nula korun. Dostávaly jej tedy darem, což novela zákona o politických stranách a hnutích vylučuje jako nepovolenou podporu.

Redakce informace získala z veřejných zdrojů, konkrétně ze zpráv o financování volební kampaně a výročních finančních zpráv jednotlivých hnutí.

Úřad se tím bude zabývat



Zatímco zemanovci i lidovci chybu Právu přiznali, Řád národa argumentuje tím, že jej na žádné podobné pochybení zatím Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen Úřad) neupozornil.

Právě Úřad se ale hodlá případem potom, co na problematiku upozornilo Právo, podrobněji zabývat. „Skutečně to na první pohled vypadá jako věc k řešení,“ sdělil Právu člen Úřadu Jan Outlý s tím, že posouzení a rozhodnutí ale bude záviset na všech pěti členech instituce.

V případě uznání přestupku subjektům hrozí sankce, od napomenutí až po finanční újmu ve výši do dvou set tisíc korun nebo dvojnásobku ceny poskytnutého daru.

„Miloš je náš kámoš”



Novelou zákona o politických stranách se zákonodárci snažili zabránit situacím, kdy starostové či zastupitelé obcí zneužívali svého postavení k vlastní propagandě či k prezentaci spřátelených stran právě prostřednictvím obecního majetku nebo tamních novin či televize.

Ze zjištění Práva ale vyplývá, že právě protežování spřátelených stran nebo hnutí bylo u některých starostů a dalších reprezentantů obcí i loni běžnou praxí.

Například Strana práv a občanů zemanovci, jejímiž členy jsou přátelé a podporovatelé současného českého prezidenta, přijala v loňské kampani zcela zdarma prostor pro reklamní plachty v obcích Horní Nětčice a Ruda nad Moravou v Olomouckém kraji. Cena byla přitom dohromady vyčíslena na 800 korun.

„Přijel k nám nějaký člověk od Ringo Čecha, jestli bychom to někde nevyvěsili. Dali jsme to na hřiště, tam o víkendu přijde i dvě stě lidí a dali jsme jim to darem. Miloš je náš kámoš,“ vypověděl Právu starosta Horních Nětčic Jiří Hanák.

Starosta: Piráty bych nevyvěsil

S propagací některých jiných stran by ale měl, podle vlastních slov, problém. „Piráty, ODS, Starosty a ani lidovce bych nevyvěsil,“ podotkl Hanák.

Podle předsedy zemanovců Lubomíra Nečase byl zákaz přijetí darů či bezúplatného plnění od obcí v roce 2017 ještě novou informací, která se „ke všem členům zavčasu nedostala“.

Padla za to výtka, přiznávají lidovci



Lidovci za reklamu neplatili rovnou u čtyř obcí. Prostor pro bannery, vyčíslený na tři tisíce korun, jim bezplatně poskytla i městská část Ostrava-Jih.

Podle místostarosty obce Nedašov ve Zlínském kraji, která lidovcům poskytla prostor v hodnotě 1500 korun, se tak stalo proto, že v obci „žádná jiná strana není“, a protože v zastupitelstvu sedí jen nezávislí nebo právě lidovci.

Podle mluvčí KDU-ČSL Denisy Morgensteinové strana pochybení přiznává a ví o něm. „Zodpovědné osoby dostaly výtku, aby to už více nikdy nedělaly. Nyní hledáme způsoby, jak bychom to obcím mohli vrátit, uvažujeme o daru, abychom to vyrovnali,“ doplnila Právu mluvčí.

Strany mají vždy do dubna následujícího roku po daných volbách (tedy do finanční závěrky) čas k tomu, aby například samy dar od obce vrátily nebo služby doplatily. Z výročních zpráv zemanovců a lidovců je ale patrné, že se nic podobného nestalo. Což strany rovněž potvrdily.

Oproti tomu ve výroční zprávě Řádu národa čtenář žádnou zmínku o darech od obcí nenajde, ačkoliv se obce hojně vyskytovaly na seznamu dárců dané volební kampaně. Konkrétně se jednalo o pět obcí, které Řádu poskytovaly prostor v celkové hodnotě téměř šestnácti tisíc korun.

Smlouva na nulu

Například místostarosta Bukovan v Karlovarském kraji Vojtěch Hanzlík, sám člen hnutí, přiznal, že Řád s obcí uzavřel smlouvu na nula korun. Starosta Citic ležících taktéž v Karlovarském kraji zase vypověděl, že o žádném „povoleném“ výlepu ani neví. Tudíž žádný pronájem ani příjem z toho plynoucí neregistruje.

Předseda hnutí Josef Zickler si nicméně stojí za tím, že se se spolustraníky ničeho nezákonného nedopustili. „Iniciujte podnět u kompetentního orgánu a v případě jeho rozhodnutí o našem selhání jsme připraveni deklarovat a dokumentovat naše stanovisko,“ odpověděl redakci Zickler.