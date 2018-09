Jan Martinek, Právo

Debaty se zúčastnili za Praha sobě Jan Čižinský, lídr ODS Bohuslav Svoboda, jednička za ČSSD Jakub Landovský a lídr pirátů Zdeněk Hřib. Šéf kandidátky ANO Petr Stuchlík se omluvil kvůli pracovní vytíženosti, dorazil pouze na posledních několik minut a stihl závěrečné slovo. Místo kandidáta na primátora za Spojené síly pro Prahu (koalice TOP 09, Starostů a menších stran) europoslance Jiřího Pospíšila dorazil Jan Chabr.

Nechceme město, kde má každý auto a s ním jezdí do práce lídr ČSSD Jakub Landovský

Většina kandidátů chce metropoli modernizovat, mluvili například o potřebě digitalizace. Čižinský, který je zároveň starostou Prahy 7, řekl, že jeho hnutí by rádo přeměnilo hlavní město po vzoru Vídně. Podobně mluvil lídr pirátů Zdeněk Hřib. „Chceme, aby Praha byla vzorem pro ostatní metropole. Aby se k nám v budoucnu z jiných zemí jezdili koukat, jak to správně dělat,“ řekl Hřib.

MHD zdarma jako tahák



Hlavním tahákem ČSSD v Praze je MHD zdarma, jako funguje například v estonském Tallinu. „Chceme podpořit lidi, co využívají MHD. Nechceme město, kde má každý auto a s ním jezdí do práce,“ řekl lídr soc.dem Landovský. I byty v Praze by se mohly podle Landovského zlevnit tím, že by developeři nemuseli automaticky stavět k bytu i garážová stání.

MHD zadarmo je nesmysl. V Tallinu to nefungovalo, doprava tam zkolabovala Jan Chabr

Exprimátor za ODS Bohuslav Svoboda, který se o primátorský řetěz znovu uchází, své protikandidáty v úvodním slově usadil. „Tato proklamativní prohlášení nemají žádný smysl. Hlavním problémem v Praze je doprava a dokud nebude vystavěn vnitřní a vnější okruh, žádné jízdné zdarma to nevyřeší. Cenu bytů snížíte jen tak, že jich bude dostatek, všechno ostatní jsou sny,“ řekl Svoboda.

Bohuslav Svoboda

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Kandidát za koalici TOP 09 a Starostů Chabr byl rovněž k jízdnému zdarma skeptický. „MHD zadarmo je nesmysl. V Tallinu to nefungovalo, doprava tam zkolabovala. Nebyli bychom schopni ten nápor zvládnout, MHD na to není připravena,“ varoval.

Jan Chabr

FOTO: TOP 09

Landovský kontroval, že má Chabr špatné informace. „MHD zdarma funguje v padesáti městech, a seznam se zvyšuje. Váš lídr pan Pospíšil se přihlásil do Prahy až nyní, co kandiduje na primátora. Na městskou dopravu, kterou využívá už léta, nedal ani korunu,“ vpálil Landovský Chabrovi.

Stuchlík: Krnáčová mohla pracovat lépe

Jaké mezi Svobodou a Čižinským to v otázce dostupnosti bydlení vřelo. Svoboda, stejně jako další kandidáti, kritizoval skutečnost, že v Praze jsou byty neúměrně drahé. „Pan Čižinský je jeden z těch, kteří na magistrátu zablokovali výstavbu.

Jan Čižinský

FOTO: Novinky

Mohl by nám vysvětlit, proč se v Praze nestaví,“ zaútočil na svého rivala. Čižinský zareagoval, že za jeho působení na Praze 7 se mu naopak podařilo zrychlit stavební řízení. „Městskou část jsme přebírali od ODS, za vaší vlády se šedesát procent dětí nedostalo do školky. Dnes se dostanou všechny,“ řekl.

Politici se shodli na tom, že je potřeba vybudovat mobilní signál v metru a dostat do metropole cizince prostřednictvím kulturních akcí. Lídr ANO Petr Stuchlík, který přišel na samotný závěr a řekl jen pár slov, uvedl, že jeho hnutí má těžší pozici, protože obhajuje primátorský post. „Co si budeme říkat, paní primátorka mohla odvést lepší práci,“ zkritizoval odcházející Adrianu Krnáčovou.