Renáta Bohuslavová, Novinky

„Na tenise mně říkají bum bum Becker (Boris Becker - bývalý německý tenista - pozn. red.) a jednou jsem dal tak prudké podání, že snubní prstýnek sice skončil na kurtu, ale přes veškerou snahu jsme ho nenašli,” zdůvodnil Novinkám s nadsázkou Kubera, proč se s manželkou rozhodli znovu vzít.

Senátor a teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS)

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Rozhodli jsme se, že si koupíme nové snubní prstýnky, které stály přesně desetkrát tolik než ty první, ale to tak asi odpovídá dnešním cenám,” pokračoval Kubera, jenž je ve vedení města Teplice už 24 let a letos kandiduje znovu, ač před čtyřmi lety avizoval, že už je to naposled.

Kubera chce opět pomoci ODS v Teplicích



„Změnila to jediná věc, že chci pomoct ODS. Beze mě by měla třeba o dvě procenta míň, což může být rozhodující,” vysvětlil Kubera a dodal, že klíčové pro něj ale zůstává křeslo v Senátu.

„Na městě je člověk spíše spotřebitel té šílené legislativy, kdežto v Senátu je svým způsobem tvůrcem a může účinněji bojovat,” doplnil.

Na volby i svatbu po padesáti letech se podle svých slov těší. „Padesát let je krásná doba. Svoji ženu jsem si vybral podle její maminky, která byla naprosto úžasná, protože jsem si kdysi jako patnáctiletý přečetl, že chceš-li se oženit, podívej se na svoji budoucí tchyni,” řekl Kubera s tím, že svatba, která se bude konat tuto sobotu, bude jen v rodinném kruhu.

Senátor Jaroslav Kubera (ODS) se netají tím, že je náruživý kuřák.

FOTO: Barbora Zpěváčková, Novinky

Jaroslav Kubera je na komunální úrovni oblíbeným politikem, a to i navzdory svým mnohdy kontroverzním výrokům. V Senátu byl v posledním volebním období nejvíce vidět v souvislosti s tzv. protikuřáckým zákonem, kdy aktivně bojoval za jeho nepřijetí nebo alespoň zmírnění.