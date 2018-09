Radek Plavecký, Právo

Právě z těchto zemí sem přichází za prací většina zahraničních dělníků. Podíl cizinců na kriminalitě na Mladoboleslavsku přitom výrazně narostl, každý čtvrtý čin spáchají lidé s cizím pasem.

Sama zdejší automobilka Škoda Auto má mezi 25 tisíci kmenovými zaměstnanci podle svého nedávného vyjádření desetinu lidí převážně z těchto zemí. Tisíce dalších jsou navíc zaměstnány prostřednictvím pracovních agentur jak ve zdejší automobilce, tak u jejích dodavatelů.

Podle mladoboleslavského primátora Raduana Nwelatiho (ODS) musí městští strážníci řešit stále dokola přestupky, které v drtivé většině páchají právě lidé ze zahraničí. Rostoucí kriminalitu mezi cizinci potvrdila i Policie ČR. Zatímco vloni se lidé ze zahraničí podíleli na 16 procentech trestných činů, letos už je to 26 procent.

Ministr vnitra Jan Hamáček (pátý zleva) a policejní prezident Tomáš Tuhý (šestý zleva) představili v Mladé Boleslavi policejní hlídky složené ze slovenských (první dva zleva), českých (čtyři zprava) a polských policistů (v modrých uniformách).

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Proto sem přišli dva policisté ze Slovenska a dva z Polska. „Budou se zapojovat do společných hlídek, do intenzivnějších kontrol ubytoven, budou kontrolovat totožnost, převážené věci,“ jmenoval hlavní úkoly posil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který odhadl, že v Mladé Boleslavi žije kolem deseti tisíc cizinců, což by byla zhruba čtvrtina zdejších obyvatel.

Budou pomáhat i s tlumočením



Problém je často v tom, že za prací do města přicházejí samotní muži bez rodin. Odpracují své směny, ale pak mnohdy tráví volno v hospodách a opilí polehávají v parcích a dělají výtržnosti, hluk. Policisté z jejich domovských zemí by měli přispět k uklidnění situace, měli by hlavně lidem z Polska pomoci i jako tlumočníci při řešení přestupků.

„Reagujeme na problémy z tohoto místa. Zatím by tady měly být tyto hlídky měsíc, pokud se osvědčí, budeme tento projekt prodlužovat,“ uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý.

Podle policie je to ojedinělý projekt. Prozatím policisté z různých zemí spolupracovali hlavně v příhraničních oblastech. Česká policie také vyslala své lidi například v létě do Chorvatska, cizinecká policie posílila také v oblasti Kvasin na Rychnovsku, kde má Škoda další závod a také tam přijíždí mnoho zahraničních pracovníků.