Adéla Jelínková, Jan Menšík, Právo

Přestože Horáček nadále zůstává v pankrácké věznici i kvůli riziku pokračování v trestné činnosti, jeden z reálných předpokladů je ten, že bude koncem září již na svobodě. A jak již Právo psalo, část z jeho advokátů o podnikatelově údajném zářijovém propuštění s některými jeho obchodními partnery hovoří jako o hotové věci.

Klíčový muž

Policisté vědí, že než soud Horáčka pustí, měli by vyslechnout všechny svědky. Proto nasadili, podle informací Práva, vražedné tempo výslechů, aby to do konce září stihli.

Týdně tak prý v souvislosti s daným případem vypovídají tři až čtyři lidé. Dosud policisté vyslechli už kolem třicítky osob.

Případ rozkrývají detektivové, kteří rovněž řešili korupční kauzy kolem středočeského exhejtmana Davida Ratha nebo bývalého ředitele Nemocnice na Homolce Vladimíra Dbalého.

Proti Horáčkovi, kterému za korupci a ovlivňování veřejných zakázek hrozí až dvanáct let vězení, mají policisté navíc údajně „ostře“ nabito. Klíčovým svědkem obžaloby je podle informací redakce Vladimír Staněk, generální ředitel cateringové společnosti Aramark, po němž Horáček v minulosti požadoval několikrát, a prý vždy neúspěšně, úplatek.

Staněk tudíž nefiguruje na seznamu dalších trestně stíhaných. Jeho svědectví je údajně pro policisty nejzávažnějším důkazem svědčícím proti Horáčkovi.

Staňkova výpověď se týká korupční kauzy Nemocnice na Františku. Tam se měl podle policistů Horáček spolu s údajnými komplici, mimo jiné například s tehdejším ředitelem nemocnice Robertem Zelenákem i přednostou tamní kliniky anesteziologie Martinem Stříteským (mj. pracoval jako zdravotnický poradce pro místostarostu Prahy 1 Daniela Hodka z ČSSD), snažit zmanipulovat tendr na zajištění stravovacích služeb za 33 miliónů korun.

Do soutěže se přihlásila i zmíněná společnost Aramark. Horáčkův postup byl pak podobný jako v ostatních případech: v červenci roku 2016 údajně oslovil ředitele firmy Staňka s tím, že mu zajistí v zakázce vítězství. Staněk mu však měl jako protislužbu vyplatit úplatek 4,5 miliónu korun.

Nahraná schůzka

Za adresáty peněz Horáček podle policistů označil kromě sebe také Stříteského, Zelenáka nebo místostarostu Hodka. Politik ale jakékoliv napojení na Horáčka popírá, podle něj se podnikatel pouze kryl jeho jménem.

Jak vyplývá z policejních dokumentů, které má redakce k dispozici, Staněk lobbistovu nabídku během schůzky na pražském Andělu odmítl. Podnikatel mu však sdělil, aby si svou odpověď ještě rozmyslel. Prohlašoval, že prostřednictvím svého vlivu na další nyní obviněnou, exředitelku Bulovky Andreu Vrbovskou, by mohl ohrozit možnou spolupráci Aramarku s touto nemocnicí.

Podle kriminalistů ovlivnění zadávacích řízení v neprospěch společnosti Aramark bylo přitom reálné, především vzhledem k přátelskému vztahu, který panoval mezi Horáčkem a Vrbovskou.

Horáček je v této kauze mimo jiné obviněn také z pokusu o vydírání.

Tlak přes Vrbovskou

Po schůzce s Horáčkem Staněk podle informací Práva ihned svolal český i zahraniční management firmy a inicioval poradu, která měla určit, jaké budou další kroky. Staněk šel krátce nato na policii, přičemž jeho další schůzka s Horáčkem již byla sledována kriminalisty.

Na následujícím setkání zažádal Horáček Staňka o úplatek (v té chvíli v nekonkrétní výši) ve formě finančního plnění, o kterém tvrdil, že bude určený pro Vrbovskou. Na oplátku měl Staňkovi zařídit vítězství v tendru, který se pro změnu týkal Nemocnice na Bulovce.

„Poté, co Vladimír Staněk nabídku odmítl, ředitelka Nemocnice na Bulovce Andrea Vrbovská skutečně začala plánovat vypovězení smlouvy na dodávku stravování dodavateli Aramark a zadávací řízení na výběr nového dodavatele mělo být vyhlášeno tak, aby společnost Aramark nezvítězila,“ píší v dokumentu kriminalisté.

Právě Vrbovská se podle zdroje blízkého vyšetřování ve svém projevu i ve svém vztahu k Horáčkovi chovala dost neopatrně až neohroženě. Odposlechy, které policisté rozmístili do její kanceláře, zachytily, jak o machinacích hovoří zcela bez zábran a nešifrovaně.

Vzápětí po Staňkově odmítnutí Horáček oslovil obchodního ředitele cateringové společnosti Eurest Antonína Tvrdoně, který na Horáčkovy požadavky přistoupil.

Vedle Zelenáka a Stříteského, kteří byli podle policistů do manipulací se zakázkami spolu s Horáčkem zapleteni, se pak stal dalším obviněným.