Kučeru v úterý propustili z nemocnice v italském Janově, a ještě večer se vrátil do Prahy. I přes zranění se podle jeho slov cítí skvěle. „Na to, co jsem prožil, musím říct, že jsem na tom nad očekávání dobře,” řekl Kučera těsně po převozu do Prahy.

Kamión, který řídil, se zřítil z výšky 45 metrů. Václav Zázvůrek, jednatel společnosti SPED-IT, pro kterou zraněný řidič jezdí, už dříve uvedl, že Kučeru zachránil bezpečnostní pás a také to, že šlo o nový kamión. Štěstí měl i v tom, že se mu asi včas odpojil návěs.

Odhadovaná škoda na soupravě kamiónu je asi 2,5 miliónu korun, Kučera naštěstí vyvázl živý. O neštěstí se mu podle něj špatné sny nezdají. U firmy pracuje osm let, v kamiónu vezl zboží na vykládku poblíž Janova.

Podle řidiče byla před tunelem drobná nehoda, která zpomalila provoz. „A pak si jenom pamatuje, jak se to zhouplo, a propad dolů. Nic víc si už nepamatuje,“ uvedl již dříve Zázvůrek.