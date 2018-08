Svoboda v Česku není podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ohrožena. Uvedl to v projevu při pietě za oběti událostí srpna 1968 před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Podle premiéra si každý může říkat, co chce, a cokoliv... Celý článek Babiš za pískotu davu: Svoboda v Česku není ohrožena. Každý si může říkat, co chce»