„Přes střední Evropu postupuje k severovýchodu tlaková výše. Po její zadní straně k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Studená fronta, která k nám postoupí od západu z pátku na sobotu, se rozpadne a nepřinese žádné výraznější srážky,” konstatovali meteorologové s tím, že výstraha se patrně bude dále rozšiřovat.

Na Vysočině, v Jihomoravském a Zlínském kraji platí varování od čtvrtka. V Praze, Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Ústeckém a Olomouckém kraji vstoupí v platnost v neděli.

S ohledem na očekávaný vývoj počasí zůstane výstraha v platnosti do odvolání.

Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň, neměli by odhazovat nedopalky cigaret a rovněž by měli nakládat hospodárně s vodou. Její nedostatek v přírodě začíná být stále větším problémem.

Některé kraje již v reakci na sucho přistoupily k regulačním opatřením.