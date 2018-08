Adéla Jelínková, Právo

Ministerstvo spravedlnosti jí kvůli tomu už loni v lednu pozastavilo činnost insolvenční správkyně, a jak Právo nově zjistilo, letos v květnu pozastavilo činnost i její pražské společnosti VJV Insolvence.

Tu Dlabolová vlastní spolu s Vladimírou Jechovou Vápeníkovou, která rovněž do odvolání nemůže vykonávat činnost insolvenční správkyně.

Jechová Vápeníková je od ledna 2016 obviněna v případu údajné konkurzní mafie kolem podnikatele Petra Sisáka. Měla řídit úpadek předlužené společnosti Via Chem, kterou Sisák ovládal. Podle policistů však prý pouze plnila pokyny členů údajné organizované zločinecké skupiny.

Stíhání Dlabolové sice nesouvisí s Homolkou ani s Via Chemem, nicméně likvidátorka podle policie překročila zákon při správě cizího majetku. A ten má v rukou i nyní. Ve funkci likvidátorky Holte Medical nakládá s obrovským majetkem. Nejde přitom jen o nákupy, které probíhaly pod jejím dohledem do března letošního roku.

Trestní řízení není vedeno v souvislosti s výkonem funkce likvidátora a změna likvidátora by prodloužila činnost likvidace společnosti. exředitel nemocnice Ivan Oliva

Likvidační zůstatek po ukončovaných firmách, kromě Holte Medical jde o další dvě dceřiné společnosti nemocnice, by měl být v řádech desítek miliónů korun.

Sama Dlabolová se ke svému stíhání nechce vyjadřovat. Právu pouze napsala, že jej považuje za nedůvodné.

Do funkce likvidátorky ji 1. ledna minulého roku jmenovala valná hromada Holte Medical, jejímž předsedou byl exředitel nemocnice Ivan Oliva. O tři dny později jí ministerstvo spravedlnosti kvůli stíhání pozastavilo činnost insolvenční správkyně.

Vedení nemocnice se o tom dozvědělo od médií až letos na jaře. Nic se ale nezměnilo.

Mluvčí nemocnice Martina Dostálová tehdy reagovala tak, že Dlabolová neměla povinnost informovat o pozastavení činnosti insolvenční správkyně a je způsobilá pro výkon činnosti lik­vidátora.

Oliva, který odešel z funkce koncem července poté, co Právo zveřejnilo výsledky kontroly ministerstva zdravotnictví zaměřené na hospodaření nemocnice, v tom také nevidí zásadní problém.

„Trestní řízení není vedeno v souvislosti s výkonem funkce likvidátora a změna likvidátora by prodloužila činnost likvidace společnosti,“ argumentoval v pátek Právu exředitel.

Svůj postoj prý konzultoval rovněž s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO).

Olivův úkol

Současné vedení nemocnice, v jejímž čele dočasně stojí tamní primář radiodiagnostického oddělení Josef Vymazal, se však prý Dlabolovou bude zabývat.

„V současnosti prověřujeme celou řadu procesů. Situace spojená s likvidací Holte Medical a s likvidátorkou společnosti je jedním z nich. Nové vedení nemocnice v součinnosti s ministerstvem zdravotnictví vyvíjí maximální tlak na co nejrychlejší likvidaci Holte Medical,“ sdělila v pátek Právu mluvčí Dostálová.

Ministerští auditoři přitom v již zmíněném auditu kritizovali neschopnost vedení nemocnice konečně Holte Medical po dvaceti letech zlikvidovat. To bylo ostatně Olivovým hlavním úkolem už od doby, kdy v roce 2014 nastoupil jako krizový manažer do funkce za ředitele Jaroslava Dbalého stíhaného pro korupci při nákupu zdravotnického materiálu do nemocnice.

Nákupy přes Holte Medical pro nemocnici byly totiž neprůhledné a podle ministerstva zdravotnictví i nehospodárné. Už předchůdce současného ministra Vojtěcha Svatopluk Němeček (ČSSD) chtěl tuto praxi zarazit a donutit nemocnici, aby materiál nakupovala přímo, bez marží pro zprostředkovatele a přes veřejné výběrové řízení.

Příliš dlouhé

Jenže to trvalo další čtyři roky až do března tohoto roku, kdy Vojtěch nařídil Holte Medical definitivně odstřihnout. Ministerští auditoři mimo jiné poukázali na to, že místo toho, aby management nemocnice obchodování přes Holte Medical omezoval, tento rok společné obchody podle kontrolorů naopak vygradovaly.

Dlabolová argumentovala tím, že v době rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace byla uzavřena smlouva o dodávkách materiálu mezi Holte Medical a nemocnicí. Jejím nedodržením, tedy neprodáváním materiálu nemocnici, by prý způsobila ústavu škodu.

„V případě, že se jedná o společnost funkční, což byl i případ Holte Medical, je třeba nejprve ukončit veškeré smluvní vztahy. Není možné okamžitě propustit zaměstnance a nedodržet platné smlouvy,“ hájila likvidátorka před redaktorkou Práva zdlouhavý proces.

Podle kontrolorů však byla doba, po kterou nemocnice nakupovala přes Holte Medical, „nedůvodně prodlužována“. Obchody se přitom sjednávaly ve velkém stylu, nikoli v postupném útlumu.

Tak například hodnota zdravotnického materiálu pořízeného v prvním čtvrtletí 2018 byla prý vyšší než finanční plnění za celý rok 2017. Činila 800 miliónů korun. Nemocnice údajně těsně před odstřihnutím dceřinky nakupovala do zásoby. To Dlabolová označila za blábol.

„Nevím, kdo zveřejnil blábol o tom, že za dva měsíce roku 2018 nakoupila nemocnice přes Holte Medical za stejné peníze jako v roce 2017. Kdyby to byla pravda, musela by nemocnice za dva měsíce vykázat minimálně šestkrát tolik výkonů než v předchozím roce, neboť materiál byl nemocnici dodáván kontinuálně dle potřeb,“ reagovala Dlabolová.

Desetitisícové platy

Na činnost likvidátorky měla dohlížet dozorčí rada, jejímž předsedou byl až do letošního srpna Oliva. Za svůj post, na který nyní také rezignoval, pobíral vedle ředitelského platu 50 tisíc korun měsíčně.

Další členové dozorčí rady Martin Dařílek, současný náměstek pro ekonomiku a provoz nemocnice, a Vít Kyselý, vedoucí ekonomického odboru Homolky, dostali měsíčně navíc 40 až 45 tisíc korun. Výši platů schválila valná hromada, v jejímž čele byl, jak již bylo zmíněno, právě Oliva.

Podle Olivy byly odměny v pořádku. Podle něj se prý souhrnné platy statutárů Holte navíc časem snižovaly, oproti roku 2014 údajně celkem o 60 procent.

„S ohledem na rozsáhlou činnost dozorčí rady, která byla ještě intenzivnější po vstupu do lik­vidace, byly stanovené odměny adekvátní. Začátkem roku navíc byly odměny sníženy vzhledem k utlumování činnosti Holte Medical a v červenci se snížil počet členů dozorčí rady na jednoho člena (Kyselý i Dařílek v radě skončili – pozn. red.),“ řekl Oliva. Toho ve funkci předsedy dozorčí rady zřejmě nahradí jiný zástupce nemocnice.