„V posledních dnech jsme usilovně pracovali na oživení elektroinstalace letounu a na úpravách interiéru a exteriéru tak, aby mohlo slavnostní rozsvícení letounu proběhnout bez komplikací. A jak jste mohli vidět, vyšlo nám to,“ pousmál se šéf Velkého přeletu Martin Hrabec.

Rozsvícení letounu, kterým se přepravovali prezidenti Václav Havel i Václav Klaus a který dopravil do České republiky i partu nejslavnějších hokejových vítězů z olympijského Nagana do Prahy, se uskutečnilo za asistence původních posádek a personálu, kterým „túčka“ prošla jejich profesním životem.

Práce na Naganském expresu trvaly čtyři roky.

Do Kunovic přijel i Zdeněk Fridrich, který byl kapitánem letadla se slavícími hokejisty na palubě. Ocenil, že se nadšencům podařilo letoun sestavit. „Smekám před klukama, co dokázali. Nevěřil jsem zpočátku, o to víc si toho vážím. Rusi říkali, že to nejde rozdělat, je to opravdu historický čin,“ řekl ČTK Fridrich, podle kterého se v kabině vystřídali téměř všichni hokejisté. Na legendární let zavzpomínala také letuška, podle které se tancovalo, zpívalo a šampaňské teklo proudem.

Sestavený letoun si prohlížel i bývalý palubní inženýr Karel Burger, který na tomto typu letadla létal 15 let, přepravoval české prezidenty i zahraniční politické činitele. „Je to pro mě srdeční záležitost. Letadla vynikala velkou spolehlivostí,“ uvedl Burger.

Interiér letounu, jak jej znají hokejisté ze svého návratu z Nagana.

Slavné "túčko" létalo se svým dvojníkem ve vládní letce do roku 2008, pak je nahradily airbusy. Kunovické muzeum vlastní 29 letadel, vystavuje jich 21. V budoucnu by chtělo postavit tři montované hangáry, které by představovaly zázemí pro většinu strojů. Loni muzeum, které funguje jako pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice, navštívilo přes 25.000 lidí.

Slavnostní večer byl výjimečně součástí doprovodného programu festivalu Letní filmová škola, ujít si jej nenechaly stovky lidí. Přímo u letounu se uskutečnila mimořádná projekce nového sportovního dokumentárního filmu The Nagano Tapes (Pásky z Nagana) za účasti režiséra Ondřeje Hudečka. Předfilmem byl snímek Pozemní let Jana Gogoly. Ten zachycuje záchranu a přesun bývalého vládního letadla (proslulého právě převozem vítězných hokejistů z olympijského Nagana) do Leteckého muzea v Kunovicích.

„Je to čtyři roky, dva roky jsme to rozebírali, pak jsme to převezli a dva roky to dávali dohromady. Byly těžké chvilky, horko nebo mráz. Někteří, včetně pár lidí z našeho týmu, ani nevěřili, že se nám to povede. Podléhali jsme trudomyslnosti, ale dali jsme to. Je zatím tisíce hodin práce,“ dodal Hrabec.