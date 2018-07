Nymburská lávka padne v pátek k zemi

Problematická lávka v Nymburce, která je už přes půl roku uzavřená, se bude demolovat tento pátek 3. srpna. Bourání začne v osm hodin ráno, sdělila nymburská radnice. Část lávky spadne do Labe. Kompletně, včetně odvozu suti, by měla být zdemolována do 12. srpna.