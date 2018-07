Rodičovská by se mohla příští rok zvýšit o 40 tisíc, slibuje Maláčová

Ministerstvo práce dá vládě do několika měsíců návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 40 tisíc korun na 260 tisíc korun. Při hladkém postupu by matky či otcové na rodičovské mohli začít vyšší sumu čerpat před koncem příštího roku. Uvedla to kandidátka na ministryni práce Jana Maláčová (ČSSD). Prezident Miloš Zeman se ji chystá do funkce jmenovat v pondělí.