Oldřich Danda, Právo

Napadlo vás, že když kvůli svým diplomkám padli vaši kolegové Malá (ANO) a Krčál (ČSSD), budete mít problém i vy?

V žádném případě. Ani mě nenapadlo při všech těch kauzách, abych hledal své bakalářské a diplomové práce. Vždy jsem ve svém profesním životě přistupoval k věcem svědomitě a poctivě, proto mě velice překvapilo, když s tím přišla Česká televize. Poctivě jsem studoval podklady a psal a od vedoucí práce jsem neměl žádnou zpětnou vazbu, že by bylo cokoli špatně. Naopak mi navrhla jedničku.

Jak jste potom vnímal, že vaše vedoucí práce – dnešní místostarostka Příbora Dana Forišková (KDU-ČSL) – řekla, že pokud se prokáže, že šlo o plagiát, abyste rezignoval?

To vyjádření bylo nekorektní a myslím si, že v tom je politika.

Nicméně jste se omluvil, že jste udělal při citování chybu. Kde ta chyba vznikla?

Nebyl jsem důsledný a také jsem nebyl a ani dnes nejsem odborník na formální podobu diplomové práce. Proto jsem si vyžádal posudky, v čem je ta práce špatná. A ty posudky řekly, že jsem nesprávně uvedl citace, a za to jsem se omluvil.

Když se problém objevil, tak jste připustil, že budete rezignovat. Nabídl jste rezignaci i premiéru Babišovi, když jste mu řekl, že se na jeho vládu řítí další katastrofa?



Nejdříve jsem mu popsal situaci a řekl jsem mu, že jsem připraven na všechny možné varianty včetně toho, že nabídnu rezignaci, pokud se ukáže, že má práce je plagiát.

Říkal vám premiér, jak se máte zachovat?

Řekl mi, že bude chtít nejdříve znát výsledek posudků. A ať počkám s rozhodnutím na to, jak dopadnou.

Jaké jste si z toho vzal ponaučení?

Hodnotil jsem ty roky zpátky i svá studia. A došel jsem k závěru, že ostražitosti a důslednosti není nikdy dost.

Obrana je těžký resort, kde budete muset dělat nelehká rozhodnutí. Neoslabila vás tato kauza pro výkon ministra?

V žádném případě. V životě jsem prošel už řadou krizových situací a necítím se jimi ani tímto oslaben. A toto určitě nebyla nejsložitější situace, kterou jsem musel řešit.

Stačil jste se už rozkoukat a zjistil jste, kde je největší problém?

Hlavně ve vzájemné spolupráci a sdílení informací mezi zaměstnanci ministerstva. Největší problém je samozřejmě s akvizicemi. Za těch pár týdnů jsem pochopil, že lidé tu nejsou efektivně tlačeni k tomu, aby problémy byly řešeny s jasným závěrem.

Vaše předchůdkyně Karla Šlechtová popsala stav ministerstva jako katastrofický. Měla pravdu?

Možná to svou optikou tak viděla, ale já se svou optikou a zkušenostmi to vidím rozdílně. Stav ministerstva ale není dobrý, protože se tu problémy nedotahují do konce a všechny akviziční sekce spolu moc nekomunikují.

A proč se nedaří nakupovat?

Protože se vždy objevila nějaká pochybnost, která zodpovědné úředníky zviklala, a to se bohužel přeneslo i o patra výš, až k ministrům.

Je v tom strach, aby nedopadli jako bývalá ministryně Parkanová, která skoro deset let kvůli rozhodnutí koupit letouny Casa chodí k soudu?

Přesně tak, ministerstvo obrany má svá stigmata, která si nese, a mezi ně patří i řada trestních řízení. To zviklalo odvahu a jistotu úředníků.

Po Šlechtové vám zůstala tři trestní oznámení – na nákup vrtulníků, radarů a hasičských přístrojů pro obrněnce. Jak to vyřešíte hlavně s radary, protože armáda nové nutně potřebuje?

Trestní oznámení zatím nejsou pro mě tématem, protože ještě probíhá revize těch nákupů. Neznám stav vyšetřování, ale určitě nebudu pouze čekat na výsledky trestního řízení, ale budu chtít, aby ty zakázky byly připraveny, aby pokud bude trestní oznámení odloženo, jsme mohli zakázky schválit. Pokud by ale došlo k trestnímu stíhání konkrétních osob, tak by to mohlo zpochybnit jejich práci. A potom bychom museli akviziční proces pozastavit do pravomocného vyřešení celého případu.

A co ty radary?

Neříká se mi to lehce, ale v případě radarů jsem optimisticky naladěn z hlediska revize akvizičního procesu. Nevím ale, jak dopadne trestní řízení, a tím je to podmíněné.

Je ještě problém s tím, že NATO by ty izraelské radary nechtělo připojit do svého systému?

To už jsme vykomunikovali a bylo nám řečeno, že to není překážkou pro použití radarů.

Chystáte se obměnit vedení ministerstva?

Zatím jsem ve fázi, která bude jistě trvat ještě několik měsíců, kdy hodnotím práci svých kolegů. Pokud mě jejich výkony neuspokojí, tak změny nevylučuji.