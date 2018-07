Renáta Bohuslavová, Novinky

„Po zhodnocení celé situace jsem se rozhodl, že panu premiérovi rezignaci nabízet nebudu,” uvedl Metrnar na tiskové konferenci k nesrovnalostem ve své diplomové práci.

„Rád bych se omluvil jak veřejností, tak autorovi publikace, ze které jsem při zpracování své diplomové práce vycházel, že jsem správně neuvedl citace. Publikaci jsem řádně uvedl v seznamu literatury,“ reagoval dále na nesrovnalosti v práci s tím, že se tedy nejedná o plagiát a že o všem informoval i premiéra Andreje Babiše.

Metnar: Mým úmyslem nebylo podvádět



„Mým úmyslem rozhodně nebylo podvádět. Před více jak čtrnácti lety jsem udělal chybu a mrzí mě to,“ pokračoval ministr Metnar a dodal, že se odkazuje na posudky z Policejní akademii ČR, Ostravské univerzity i odborníka na oblast IT z VŠE, které také uvádějí, že se o plagiát nejedná.

Ministr ale nedokázal jasně říct, zda vylučuje, že by se v práci objevila nějaká shodná věta s jiným zdrojem a pokud by se tak stalo, zda by to on sám za plagiát považoval. Nyní jsou pro něj podle jeho slov důležité posudky a on se nechystá kontrolovat svou diplomovou práci slovo od slova.

Na nesrovnalosti v diplomové práci ministra obrany upozornila v úterý Česká televize. Podle ní diplomka vzbuzuje pochyby, i když prý nejde o typický plagiát. Ministr byl při konfrontaci se svou prací zjevně překvapen a uvedl, že se s ní musí seznámit a nechal si vypracovat analýzu. [celá zpráva]

Že se podle analýzy nejedná o plagiát, uvedla Ostravská univerzita v pátek dopoledne. [celá zpráva]

Metnar rezignaci zvažoval



Metnar se svou diplomovou prací nazvanou Kolektivní investování absolvoval v roce 2004 na Ostravské univerzitě v Ostravě. Práce vykazuje při použití dnešních nástrojů na porovnávání zdrojů zásadní nedostatky zejména v uvádění zdrojů.

Ještě před zveřejněním výsledků analýzy ale ministr připustil, že by celá věc mohla skončit jeho rezignací. To, že rezignaci zvažoval, uvedl i v pátek na tiskové konferenci Premiér Andrej Babiš (ANO) zároveň ale v týdnu prohlásil, že Metnarovu rezignaci nepožaduje.

Jde v pořadí již o třetího ministra druhé vlády Babiše, který má problém s bakalářskou nebo diplomovou prací. Před Metnarem kvůli podezření na plagiátorství v pracích rezignovala nejprve ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO). [celá zpráva]

A po osmi dnech ji následoval i ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). [celá zpráva]