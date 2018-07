Matěj Říha, Právo

V současné době dozorcům při vyhledávání ukrytých mobilů pomáhají ruční detekční zařízení, která odhalí pouze zapnutá zařízení.

Vězeňští kynologové se před čtyřmi lety začali zabývat možností, že by speciálně vycvičení psi mohli kromě drog hledat také mobilní telefony.

Napadlo je to díky studii České zemědělské univerzity, která se zabývala vzorci chování psů a kvůli které začali zkoumat, jestli psi dokážou vyhodnotit pachové stopy ukryté uvnitř mobilních telefonů.

Školí kolegy z Maďarska i Polska



Ucelená studie na toto téma neexistuje. Čeští vězeňští kynologové ale při testování přišli na to, že některé materiály v telefonech zřejmě mají takový pach, který pes umí rozpoznat a najít.

„Nejčastěji se nám osvědčilo, že pes vyhledal tělo telefonu, ten vnitřek z lisovaných spojů,“ řekl Právu vedoucí výcvikového střediska Daniel Lusk. První pes, který prošel výcvikem na odhalování mobilů, měl výborné výsledky.

Při testech dokázal odhalit 65 ze 72 ukrytých telefonů. Podle Luska ale musel být vyřazen ze služby, jelikož jeho povaze nevyhovovala práce ve vězeňských podmínkách.

Vězeňská služba se rozhodla, že místo mladého psa na tuto práci vyzkouší zkušeného belgického ovčáka Bichotta, který měl s prací ve věznici zkušenosti, jelikož pomáhal vyhledávat drogy. Ve výcviku uspěl.

Do služby se zapojí na konci letošního roku, kdy by se k němu měli připojit další tři belgičtí ovčáci a jedna border kolie, jejichž tříměsíční intenzivní výcvik vězeňští kynologové nedávno zahájili. K práci ve věznicích by se měla přesunout, až celá psí jednotka zvládne výcvik. Podle ředitele věznice v Jiřicích na Nymbursku Petra Suka musí být jisté, že všichni svoji práci perfektně zvládnou.

„Pokud bychom prohlíželi cely, kde máme podezření na mobilní telefon, a vězni by věděli, že tam ten telefon mají a my jsme ho nenašli, tak by ta naše práce byla zbytečná. Vězni už by se vůbec nebáli toho, že máme nějaké nové prostředky na vyhledávání,“ podotkl Suk.

Vycvičení psi vyhledají i vypnuté telefony a označí místo, kde jsou

Čeští vězeňští kynologové však na základě několikaletých testovacích zkušeností učí, jak vycvičit psa na vyhledávání mobilních telefonů, například kolegy z Maďarska a Polska. „Jsme dost před nimi,“ poznamenal Lusk.

Před tuzemským experimentem podle něj o hledání mobilů psem existují pouze kusé poznatky z oblasti Velké Británie. Hlavní výhodou speciálně vycvičených psů je to, že vyhledají i vypnuté telefony a označí místo, kde jsou. Vězeňská služba v současnosti používá detekční zařízení, které označí místo s puštěným mobilem. Strážní ale pak musejí zařízení v místnosti vyhledat. „Prohlídky tak budou efektivnější,“ věří Suk.

Podle Suka není situace s mobilními telefony uvnitř věznic kritická, přestože jen v letošním roce bylo nalezeno zatím 270 mobilů, což představuje více než jedno odhalené zařízení denně.

Jejich počet se prý zvýšil kvůli tomu, že odsouzení často pracují mimo věznici. Z práce pak telefon propašují dovnitř zařízení.

Statistiky podle Suka zvyšují také důslednější kontroly, při kterých mají dozorci k dispozici modernější zařízení než v minulosti. Mobily tak najdou častěji než při běžných prohlídkách cel.

Důmyslné skrýše

Dozorci mobily v celách velmi často nacházejí v důmyslných skrýších. Bývají ukryté například v podlahách, ve vydlabaných prostorech ve zdech, elektroinstalaci, vypínačích nebo uvnitř rádií či televizorů.

Často bývají schované na toaletách. Známé jsou i případy, kdy vězně zaskočila náhlá kontrola, takže telefon stihl schovat pouze pod polštář.

Být majitelem mobilního telefonu uvnitř věznice znamená, že tam máte určité výsadní postavení. Dozorci tak velmi často najdou telefony u vězňů, které ostatní respektují a ve vězeňském slangu bývají označováni za kápa. „V rámci vězeňského prostředí existuje určitá hierarchie a není asi úplně přípustné, aby obyčejný a bezvýznamný vězeň měl mobilní telefon,“ prozradil Suk.

Odsouzení mohou z věznice volat také legálně z telefonního automatu, který funguje na předplacené karty. Pravidla fungují tak, že Vězeňská služba má přehled o číslech, kam odsouzený volá.

Přístup k telefonu je vězňům zapovězen v noci. Z telefonu také není možné volat kdykoli, jelikož se u něj musejí vystřídat vězni z jednotlivých oddělení. Ve středočeských Jiřicích například připadá na dva telefonní automaty 60 vězňů.