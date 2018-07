Barbora Zpěváčková, Novinky

„Nemám informace o tom, že by Zdeněk Bakala převzal předvolání, v pátek to ještě leželo na poště, nemám jeho omluvu,“ řekl v pondělí ráno novinářům předseda vyšetřovací komise Lukáš Černohorský (Piráti).

Pokud by Bakala odmítl přijít, mohli by ho nechat předvést policií. Jednací řád vyšetřovací komise totiž říká: „Jestliže se svědek, ač byl řádně předvolán, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předveden. Na to a na jiné následky nedostavení musí být svědek v předvolání upozorněn. O předvedení požádá komise příslušný policejní orgán.”

Možnost takového postupu nastínili i někteří členové komise. „Omlouvá se řada lidí, kteří by neradi něco vypovídali. Komise se bude snažit dostat je k výpovědi. Můžeme je nechat předvést policií,” uvedl Václav Klaus ml. (ODS).

Podobně se vyjádřil i Josef Hájek (ANO). „Očekával jsem, že se řada lidí nezúčastní. Z dnešních osmi pozvaných se dostavili dva. Komise má určité možnosti, aby některé osoby donutila přijít podat svědeckou výpověď,” konstatoval.

Na konto Bakaly prohlásil, že jsme v Evropě a právo platí pro všechny, a tudíž by měl podnikatel dorazit. „Určitě i přes švýcarskou stranu se bude tlačit na to, aby přišel,” podotkl Hájek.

Bakala prý pozvánku nedostal



Bakalův mediální zástupce Vladimír Bystrov Novinkám nicméně sdělil, že Bakala pozvání od vyšetřovací komise nedostal.

„Maximálně vám k tomu můžu říct, že do dnešního dopoledne v datové schránce to pozvání nebylo. Pan Bakala žije dlouhodobě v zahraničí a pro českou korespondenci nechává datovou schránku,” uvedl.

Na dotaz, zda Bakala dorazí, pokud mu pozvánka bude doručena, nechtěl odpovídat. „Až mu přijde, tak by se podle toho zařídil. Zatím mu nic doručeno nebylo,” odvětil Bystrov.

Sobotka se omluvil



Komise si k výslechu pozvala řadu dalších zvučných jmen, například Marka Dospivu z Penty, Radovana Vítka z CPI, Patrika Tkáče z J&T, europoslance za ANO Pavla Teličku či expremiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). Ten měl vypovídat už v úterý.

„Bohuslav Sobotka se omluvil, bude mu sdělen náhradní termín,“ řekl v pondělí ráno novinářům předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti). Doručenku si zatím nepřevzal ani bývalý ministr průmyslu Milan Urban.

Pecina mluví o hrůzostrašné privatizaci



Jako první v pondělí na Malostranské náměstí v Praze dorazil někdejší náměstek na ministerstvu průmyslu a pozdější ministr vnitra Martin Pecina. Novinářům řekl, že privatizace OKD vypadá z dnešního pohledu hrůzostrašně.

Pecina, který v době privatizace působil jako náměstek pro energetiku na ministerstvu průmyslu a obchodu, před poslanci v pondělí vypovídal jako první svědek. Na co se zákonodárci ptali, říci nechtěl.

„Privatizační smlouvu jsem nepřipravoval, neviděl. Byl jsem zodpovědný za hornictví, ne za privatizaci,” zdůraznil.

Při odchodu ze Sněmovny Pecina uvedl, že nikdo není rád, že OKD koupil Zdeněk Bakala. „Z dnešního pohledu privatizace vypadá hrůzostrašně,” konstatoval.

Na dotaz, jestli podle něj může komise něco vyšetřit, odpověděl, že už je to 14 let stará záležitost. „Uvidí se, co řeknou lidé, co to dělali, kdo tu smlouvu podepsal, kdo ji připravoval,” komentoval.

Cílem komise je vyšetřit celou kauzu OKD. Poslanci se budou zabývat převodem státních akcií OKD do soukromých rukou, prověřit mají i příčiny úpadku firmy.

Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze privatizace OKD. Na snímku zleva předseda komise Lukáš Černohorský, Leo Luzar, Lubomír Zaorálek a Václav Klaus ml.

FOTO: Jan Handrejch, Právo