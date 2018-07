zpe, Novinky

Na formulaci, která může omezit přístup k informacím o trestních řízeních, upozornil server iRozhlas. Pokud předloha, která nyní leží ve Sněmovně a jde do druhého čtení, projde, nebude možné zveřejňovat zprávy o probíhajícím trestním řízení.

V praxi to znamená, že se lidé nebudou moci dozvědět například to, že soud poslal některého politika do vazby nebo že bylo zastaveno trestní stíhání.

„Zákon se dále nevztahuje na poskytování informací o probíhajícím trestním řízení a osobách na něm zúčastněných, s výjimkou informací o rozhodnutích soudů ve věci samé,“ zní pozměňovací návrh.

Podle ministerstva vnitra má jít o ochranu spravedlivého procesu, který by mohlo podrobné informování narušit.

Novela prošla prvním čtením ve Sněmovně, čeká ji ještě druhé a třetí čtení, takže se ještě může změnit.

Babiš: Platí to už dnes



Premiér Andrej Babiš (ANO) Novinkám napsal, že takovou interpretaci odmítá. Zákon o svobodném přístupu už dnes podle něj stanoví, že se informace o probíhajícím trestním řízení neposkytují.

„Tyto informace tedy již dnes podle uvedeného nemůže získat. Poskytování informací o trestním řízení se řídí trestním řádem a ten se v tomto směru nemění,“ uvedl premiér. Podotkl, že orgány činné v trestním řízení budou informovat stejně jako doposud.