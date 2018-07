Matěj Říha, Právo

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) bude po nemocnicích chtít, aby se znovu přesoutěžily všechny tendry, v nichž podezřelé firmy figurují. Vojtěch chce mít na stole do dvou týdnů přehled o tom, v jakých nemocnicích a zakázkách působila některá z 38 firem, na které měl údajně Horáček nějaký vliv.

Chce také zjistit, jestli společnosti vyhrály při poctivé soutěži. Pokud to uzavřené smlouvy umožní, tak plánuje nemocnicím nařídit, aby tendry vypsaly znovu. „Je tady natolik závažné podezření, že se to v rámci principu prevence musí udělat. Samozřejmě se ty firmy budou moci do soutěže přihlásit znovu,“ řekl Právu Vojtěch.

Případ Bulovka nepřekvapil



O revizi smluvních vztahů požádal v reakci na aktuální případ, který se týká ovlivňování zakázek u pražských nemocnic Na Bulovce a Na Františku, v němž policie Horáčka považuje za hlavní postavu celého příběhu.

„Zatím máme informace pouze z menších nemocnic. Očekávám, že toho bude hodně, protože těch zakázek spojených s První chráněnou dílnou a dalšími společnostmi je poměrně dost,“ naznačil Vojtěch.

Ministr na začátku letošního roku čelil kritice, že krátce po nástupu do funkce odvolal tehdejší ředitelku Bulovky Andreu Vrbovskou. Ta teď čelí obvinění společně s Horáčkem. Oba patří mezi jediné aktéry případu, kteří skončili ve vazbě.

Kontrola podle Vojtěcha běží nebo letos začne také Na Homolce či ve fakultních nemocnicích v Praze, Ostravě, Plzni nebo v Hradci Králové

Vojtěch se rozhodl zbavit Vrbovskou funkce, jelikož měl informace o prorůstání lobbistických a podnikatelských skupin do chodu nemocnice, kterou řídila. Následné informace o jejím obvinění ho proto příliš nepřekvapily. „Čekal jsem, že něco takového možné je,“ podotkl Vojtěch. Novým ředitelem se podle něj nejspíš bude muset stát někdo zvenčí, kdo není zatížen minulostí.

Zveřejněné informace o domluvených zakázkách, které měly slíbené předem známé firmy, podle Vojtěcha potvrzují věci, o nichž se uvnitř zdravotnictví mluví dlouho.

Nedostatečné kontroly



„Nemocnice nejsou žádné malé podniky, mají miliardové obraty, utrácejí stovky miliónů korun za materiál, léky nebo služby. Točí se tam hodně peněz a to láká různé lidi, aby si z toho uloupli něco pro sebe,“ řekl Vojtěch.

Za hlavní chybu celého systému ministr označil nedostatečné kontroly, které se v minulých letech nedělaly. Nemocnice podle něj mnohdy přidělují zakázky bez toho, aby vypsaly výběrové řízení, nebo nemají k dispozici smlouvy.

Po nástupu do funkce proto nařídil hloubkové audity všech nemocnic a dalších zařízení spadajících pod ministerstvo, do kterých jde ročně zhruba 70 miliard korun, což je polovina peněz z lůžkové péče v rámci celého Česka. V současnosti se blíží ke konci hloubkový audit Nemocnice Na Bulovce, který začal před několika měsíci nezávisle na současné kauze.

Kontrola podle Vojtěcha běží nebo letos začne také Na Homolce či ve fakultních nemocnicích v Praze, Ostravě, Plzni nebo v Hradci Králové. Audity se týkají také 70 dalších organizací, které pod ministerstvo patří. „Výsledky kontrol budeme postupně zveřejňovat. Pro mě je zásadní, aby nemocnice nakupovaly a soutěžily řádně,“ prohlásil Vojtěch.

Náprava systému podle Vojtěcha zabere dlouhý čas. „Ministerstvo se tomu v minulých letech a možná i desetiletích nevěnovalo a nemocnice nebyly pod dohledem. Doposud nevím, co se kde děje, a nemůžeme srovnávat jednotlivé nemocnice, které si v zásadě dělaly, co chtěly,“ uvedl Vojtěch.

Jeho cílem je, aby byl zaveden systém, v němž budou nemocnice uvádět, co soutěží, proč a za jakou cenu, aby se v budoucnosti mohly zakázky srovnávat a hledat ty nejvýhodnější.