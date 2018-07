Novinky

Výhled se týká období od 16. července do 12. srpna. Z hlediska teplot i srážek by mělo být období průměrné.

„Týdenní průměry nejnižších nočních teplot předpokládáme většinou kolem 13 stupňů Celsia. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot předpokládáme kolem 25 stupňů Celsia. V jednotlivých dnech se ovšem teploty vzduchu od tohoto průměru mohou více či méně lišit,“ uvedli meteorologové.

V nejbližších dnech by mohly podle týdenní předpovědi teploty stoupat v maximech až na 29 stupňů, ke konci týdne až na tropickou třicítku.

Co se srážek týká, mohou se příští týden ojediněle objevit přeháňky nebo bouřky a podobné by to mohlo být podle dlouhodobého výhledu i v dalších týdnech.

„Srážky však budou z velké části v lokálních přeháňkách a bouřkách, lze tedy očekávat velké místní rozdíly, přičemž všeobecný deficit vláhy bude pokračovat i nadále,“ konstatovali meteorologové.