Matěj Říha, Právo

Od tohoto týdne vládne zemi vláda s důvěrou. Jak se zpětně díváte na kritiku, která při hlasování zazněla, především z opozice?



V takovýchto momentech je atmosféra ve Sněmovně vždycky vypjatá a ve chvíli, kdy sestavení vlády trvalo opravdu velmi dlouho a ta jednání byla složitá, emoce odpovídaly složitosti situace, vyjednávání a řešení. Protože to není standardní menšinová vláda, ale je to koaliční menšinová vláda, která je podporována třetí stranou.

Jak si představujete, že bude probíhat hlasování o zákonech? Budete u některých zákonů hledat i jiné partnery než KSČM?

Předpokládám, že jako každá menšinová vláda budeme hledat podporu pro jednotlivé vládní zákony napříč Sněmovnou. Velkou zátěž vyjednávání ponesou ministři a předsedové klubů.

Neměl jste při řečnickém maratónu potřebu zastat se víc vlády nebo oponovat kritice na adresu premiéra Andreje Babiše? Tuším, že jste na plénu z pozice vicepremiéra vystoupil pouze jednou.

Já jsem řekl to, co jsem měl na srdci, jasně a stručně, stejně jako stanovisko sociální demokracie. Jednání o důvěře je většinou prostorem pro opozici. To je prostě fakt, historicky to takhle bylo. Bylo to dlouhé, ale pokud mě paměť neklame, tak to nebyla nejdelší rozprava o důvěře vládě – zažili jsme i delší. Počítá se výsledek, a já jsem rád, že ČR má po tak dlouhé době vládu s důvěrou, a sociální demokracie pro to udělala maximum.

Poslanecký klub nebude pana Chovance nějak postihovat. Předem nám řekl, co udělá. Já si o tom můžu myslet svoje.

Řešili jste postup poslance Milana Chovance, který do Sněmovny nepřijel a pro vládu nehlasoval? Bude to mít vliv na jeho další působení v poslanecké lavici nebo ve straně?

Poslanecký klub nebude pana Chovance nějak postihovat. Předem nám řekl, co udělá. Já si o tom můžu myslet svoje. Je to přinejmenším v rozporu s některými jeho prohlášeními, protože řekl, že pokud v referendu členská základna odsouhlasí vstup do vlády, tak vládu podpoří. Je to také v rozporu s jeho podpisem pod koaliční smlouvou, ale to je jeho odpovědnost a jeho svědomí. Zaznamenal jsem jeho výrok, že pokud ho klub vyloučí, tak složí poslanecký mandát. Milana Chovance pokládám za zkušeného politika a nemyslím si, že pro své rozhodování potřebuje nějaká doporučení nebo kroky orgánů soc. dem. Je čistě na něm, aby vyhodnotil situaci a rozhodl se podle svého vědomí a svědomí.

Nemůže to působit problémy mezi poslanci ČSSD, že by uvnitř klubu byla nějaká rebelie například při hlasováních?

Sám jste viděl výsledek hlasování, čtrnáct poslanců ČSSD tuto vládu podpořilo a někteří z nich jasně vysvětlili na mikrofon své pohnutky. Mám z jednání klubu v posledních dnech dobrý pocit.

Nastalo po zvolení vlády uvnitř strany uklidnění, nebo je naopak atmosféra napjatá?

Situace se uklidnila, emoce opadly. Pokud takto klíčové rozhodnutí děláte prostřednictvím vnitrostranického referenda, které trvá několik týdnů, a běží stranická diskuse, tak je logické, že dozvuky ještě chvilku budou. Podle mě ale je teď pro soc. dem. jasno. Jsme vládní strana, máme ministry a musíme se soustředit na prosazování toho, co jsme našim voličům slíbili, a toho, co jsme prosadili do koaliční smlouvy.

Nový ministr vnitra Jan Hamáček přichází s premiérem Andrejem Babišem na ministerstvo vnitra.

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

A co kritika, že jste neprosadili všechno, co jste chtěli? Neprošla například jména všech navržených ministrů ČSSD.

Sociální demokracie tu situaci nezavinila a nezavinil ji ani náš koaliční partner, protože nominace Miroslava Pocheho odešla a pan prezident se nějak rozhodl. Po celou dobu od té chvíle říkám, že jsme připraveni tu situaci řešit, ale potřebujeme na to nějaký čas.

Jak se vám zatím spolupracuje s Andrejem Babišem?

Já si nemohu stěžovat. Ve čtvrtek jsme spolu strávili první služební cestu na summit NATO. Společně jsme hájili zájmy ČR. Jasně jsme řekli zejména našim americkým partnerům, jak to je s našimi výdaji na obranu, a ČR byla na tom jednání určitě vidět. Nad rámec toho jsem stihl schůzky s britským a maďarským ministrem zahraničí. První dojem z té spolupráce je za mě dobrý.

Spolupráce s komunisty zatím vypadá jak?

Myslím, že to bude na jednotlivých ministrech. Už jsem se sešel se členy bezpečnostního výboru, kde je za KSČM ve vedení kolega Zdeněk Ondráček, který vládu nepodpořil. Nastavili jsme si formát pravidelných schůzek tak, aby poslanci, kteří sedí v odborném výboru, měli informace z resortu a já abych měl vazbu ze Sněmovny.

Vy osobně spolupráci s KSČM za problém nepovažujete?

Osobně to řešení nepokládám za ideální, ale je to řešení, které se ocitlo na stole de facto jako jediné možné – jiná alternativa k tomuto řešení byla ještě horší. A to by byla vláda, na kterou by měla přímý vliv strana SPD.

V posledních dnech se mluví o tvrdším postupu Rakouska a Německa vůči nelegální migraci. Jak se na to dívá česká strana?

Na příští týden mám naplánovaný telefonický hovor s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem, abychom si vyměnili informace a diskutovali o jeho plánech. Na Policejním prezidiu jsem byl ujištěn, že jsme připraveni na všechny možné alternativy. Nicméně ostrahu hranic nebo zásadnější opatření na našich hranicích pokládám až za jeden z posledních kroků, kdyby se ukázalo, že se situace významně zhoršila. Policie situaci monitoruje. Mám aktuální informace z policejních statistik, k žádným problémům nedochází a důvod k razantním krokům teď nevidím.

Z pozice ministra vnitra můžete policii nařídit, aby zpřísnila kontroly v příhraniční oblasti. To také neplánujete?

Zatím k tomu není důvod. Probíhají namátkové kontroly. Pokud by se ukázalo, že v rámci těchto kontrol dojde k razantnímu růstu, můžeme přitvrdit, ale zatím žádné takové informace nemám.

Redakčně kráceno. Celý rozhovor s Janem Hamáčkem najdete v sobotním vydání deníku Právo.