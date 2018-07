zpe, Novinky

„Měl by zvážit své působení v orgánu, ale nikoho nevylučuji, odpovědnost musí vyvodit on sám osobně,” prohlásil Filip během jednání.

Ondráček je členem výkonného výboru ústředního výboru KSČM.

Filip svou výzvu dále komentovat nechtěl. „To, co řeknu výkonnému výboru, řeknu až na výkonném výboru. Svá stanoviska neměním. Ale teď před jednáním nebudu něco říkat médiím, když to budu říkat tomu našemu kolektivnímu orgánu. Co to tady na mě zkoušíte?” prohlásil před novináři šéf KSČM.

Uvedl také, že Ondráček prý dopředu oznámil, že nebude hlasovat pro vládu. „Předsedovi klubu to ohlásil, že nebude hlasovat. Andrej Babiš i předseda klubu to večer věděli,” tvrdí Filip.

Těsně po hlasování o důvěře ale mluvil jinak. „To se musíte zeptat jeho, mně se neomluvil,” odpověděl Filip v noci po hlasování na otázku, proč Ondráček ve Sněmovně chyběl.

Opilý jsem nebyl, řekl Ondráček



Při příchodu na jednání stranického výboru, které se koná v pražském sídle KSČM v ulici Politických vězňů, Ondráček nic neřekl.

Podle dřívějších vyjádření komunistických poslanců ale na nočním hlasování ze středy na čtvrtek chyběl záměrně. „Nebyl jsem nijak opilý ani indisponovaný,“ ohradil se proti některým spekulacím už dříve Ondráček.

Do Sněmovny na hlasování o důvěře koaliční vládě nedorazil ani exministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Šéf poslaneckého klubu soc. dem. Jan Chvojka v pátek uvedl, že nepřítomnost Chovance nijak řešit nebude. [celá zpráva]