ČTK

Hanzela volilo 100 poslanců ze 174 hlasujících. Ke zvolení bylo nutných 88 hlasů. Výsledky oznámila místopředsedkyně volební komise Monika Jarošová (SPD).

"Nejsem němý, nevychovaly mě srny," uvedl Hanzel, když se představoval poslancům. Narážel tím na skutečnost, že v dolní komoře do dneška ani jednou nepromluvil. Hanzel také řekl, že udělá vše pro to, aby Sněmovnu důstojně reprezentoval. Chtěl by do ní přenést své zkušenosti z komunální politiky.

Hanzel byl řadu let primátorem Karviné. Začátkem letošního roku ho nahradil Jan Wolf (ČSSD). Hanzel funkci opustil kvůli tomu, že se stal poslancem.