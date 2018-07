Barbora Zpěváčková, Novinky

13:02 - Poslanci mají pauzu na oběd, schůze bude pokračovat o půl třetí. Do rozpravy se hlásí 26 poslanců.

13:00 - Proti vládě vystoupil předseda poslanců STAN Jan Farský. „Jak po nás můžete chtít, abychom svěřili tuto zemi vládě, v jejíž čele stojí trestně stíhaný premiér? Člověk, který v minulosti ukázal, že pravidla dodržuje jen, pokud jsou pro ně výhodná, člověk, který tolikrát porušil své slovo,” opřel se do Babiše.

12:41 - Po Filipovi vystoupil předseda SPD Tomio Okamura. Vláda je podle něj probruselská a proiimigrační. „ČSSD podporuje globalizaci a multikulturalismus,” vyčítal Okamura. On sám se přitom dříve několikrát nabízel do vlády, ale byl hnutím ANO odmítnut.

12:39 - „Proč bychom neměli mít právo podílet se na správě státu,” řekl Filip, podle něhož má za sebou KSČM čistý štít.

Vládu komunisté budou podporovat, protože podle něj slibuje změnu, která je potřebná.

12:35 - Filip obsáhle srovnává nynější období prosperity s dobou ekonomické krizi v období kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS), která podle něj svými škrty jednala „na úkor většiny občanů”. Podobné úsporné kroky nynější kroky nynější kabinet nečiní a činit nemusí.

12:26 - Filip o „potřebě revize” toho, co se tu v uplynulých letech dělo. Nemá na mysli období vlády jedné strany, ale období „divoké privatizace”.

Šéf KSČM Vojtěch Filip

12:23 - Předseda KSČM Vojtěch Filip obhajuje nároky komunistů podílet se na moci, před čímž varoval jeho předřečník

12:20 - Podle Bělobrádka v ČR v minulých měsících pokračovala „plíživá normalizace”

Varoval rovněž před tím, aby se zkoušel hrát fotbal baseballovými pálkami. „Nedopadne to dobře pro hráče, ani pro diváky,” uvedl s poukazem na nedodržování pravidel.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek

12:16 - Lidovecký předseda Pavel Bělobrádek připomněl, že se KDU-ČSL zavázala nepodporovat vládu, která bude nedůvěryhodná. Zdůraznil, že jeho strana byla ochotna dohodnout se na kompromisním řešení.

12:13 - Kalousek zkritizoval rozpočet na příští rok. Podle něj měl být vyrovnaný a ne s deficitem 50 miliard.

12:04 - K řečnickému pultíku přistoupil předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Svůj proslov začal zostra. „Skutečný vliv komunistické strany na správu země bude větší než jednorázově použité sociální demokracie,” míní. Varoval před tím, že kvůli komunistům vzroste napojení na Rusko. „Posílí to vliv impéria, které nás desítek let okupovalo a má nás pořád na jídelním lístku,” varoval Kalousek.

11:59 - „Vaše cesta nás dovede do totální byrokracie,” pokračoval Fiala. Řekl, že jako opozice bude ODS tvrdá a bude vládu hlídat a konfrontovat ji.

11:50 - Fiala zdůraznil, že v kabinetu chybí ministr zahraničí. „Vláda nemá jednoho z nejdůležitějších ministrů a druhého sehnali včera narychlo. Máme tu neúplnou vládu, to je něco zcela nevídaného, je to neuvěřitelná blamáž,” cupoval Fiala. Nejvíce mu vadí návrat komunistické strany k moci.

Předseda ODS Petr Fiala

11:48 - Začali vystupovat poslanci s přednostním právem. Jako první se slova ujal šéf ODS Petr Fiala. Zkritizoval, že sestavování vlády trvalo nejdéle v historii České republiky.

11:45 - „Budeme pracovat pro všechny občany,” uzavřel Hamáček svůj projev.

11:41 - Babišův projev trval zhruba hodinu a půl. Po něm vystoupil první vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. „Vláda s důvěrou je něco, co předpokládá Ústava,” řekl. Měly by se na tom podle něj podílet všechny parlamentní strany.

11:33 - Premiér hovoří o tom, že jednou z největších priorit je ochrana vody a boj proti suchu.

Demonstrace před Sněmovnou

11:17 - „Ruský švábe” a „Česko není Rusko” křičeli při Zemanově odjezdu ze Sněmovny demonstranti.

11:15 - Zeman odjel ze Sněmovny. Při svém odchodu komentoval nepřítomnost poslanců TOP 09 v sále během svého projevu. „Pokud někdo odešel během mého projevu ze sálu, tak patrně proto, že z mého projevu dostal žaludeční koliku a musel se jí zbavit na příslušném zařízení,“ reagoval prezident.

Prezident Miloš Zeman

11:13 - Projev Babiše zkritizoval poslanec ODS Stanislav Blaha. „Co věta, to slib. Co slib, to lež,” komentoval.

Projev Andreje Babiše je neuvěřitelný. Co věta, to slib. Co slib, to lež. Nestačím se divit, co všechno "plánuje" zlepšit. A co tedy dělal poslední 4 a půl roku? pic.twitter.com/Mlr0vAhsLV — Stanislav Blaha (@StanislavBlaha) 11. července 2018

11:10 - Středeční jednání Sněmovny bude zřejmě dlouhé. Už nyní se do rozpravy hlásí 23 poslanců. Někdejší ministr obrany a zahraničí Martin Stropnický (ANO) si do sálu dokonce přinesl polštářek.

Poslanec ANO Martin Stropnický (uprostřed) s polštářkem

11:05 - Babiš mluví už přes hodinu. Řekl, že vrátí Českou republiku na špičku Evropy.

11:02 - Šéf Pirátů Ivan Bartoš na Twitteru vysvětluje, proč 22 pirátských poslanců nepodpoří vládu.

Naše povolební strategie je závazek voličům, z něhož neustoupíme. Nadcházející vláda má problémy kompetenční, premiér je stíhán a bude se opírat o podporu strany s historickým dědictvím likvidace demokracie v naší zemi. Všech 22 poslanců Pirátů této vládě řekne své jasné ne! — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 11. července 2018

10:59 - Premiér pokračuje ve výčtu, co všechno vláda zařídí. Plánuje například zvyšovat výdaje na obranu.

10:48 - V novinářském atriu vystoupil předseda komunistů Vojtěch Filip. Komentoval projev Zemana. Byl podle něj racionální a přesně specifikoval, proč KSČM podpoří vládu a bude ji tolerovat. „Zvýšil se ekonomický růst, jde o pravidelnou valorizaci důchodů,“ hájil Filip rozhodnutí své strany. Dodal, že by si přál nižší deficit rozpočtu.

Poslanci ANO kolem premiéra Andreje Babiše

10:42 - Členství Česka v Evropské unii nemá podle Babiše alternativu. „Nesmíme opustit Schengen,” zdůraznil.

10:36 - Premiér mluví o zahraniční politice. „Budeme v Evropě aktivní. Nechceme kvóty, nechceme povinné relokace, a toho jsme i dosáhli na jednání, které trvalo do půl páté ráno. Už nám nikdo nemůže vnucovat, kdo bude v naší zemi žít,” konstatoval.

10:30 - Babiš pokračuje ve výčtu pozitiv, které jeho kabinet přinese. Neopomněl znovu připomenou, že hnutí ANO „je tu pro všechny”.

Poslankyně Taťána Malá (ANO) diskutuje s jedním z kolegů

10:25 - „To skandální rozhodnutí nás bude stát tisíc miliard,” uvedl Babiš k problematice dotací na obnovitelné zdroje, o nichž rovněž hovořil prezident.

10:20 - Babiš se vrátil i ke kritice prezidenta, který poukázal na množství úředníků. „Ano, máme 16 000 černých duší,” připustil Babiš. Ministry hodlá vyzvat, aby úřednický aparát využívali namísto najímání externích firem.

10:13 - Babiš dále představuje program a jmenuje, co konkrétně chce vláda prosadit. Kabinet má v plánu například snížit sazbu DPH na 10 procent u točeného piva, vodného a stočného nebo u služeb s vysokým podílem lidské práce, jako je třeba oprava obuvi a kožených výrobků či kosmetické činnosti.

10:04 - Vláda ANO a ČSSD má podle Babiše dobrý program. „Má šest hlavních bodů. Důchodová reforma, digitální Česko, boj za naše české zájmy v EU a evropské zájmy ve světě, strategický investiční program, reforma státu a posílení bezpečnosti. Jsou to body, na kterých panuje vysoká shoda i napříč společností,” jmenoval premiér.

Přistupujeme před vás s pokorou, zahájil svůj projev před poslanci premiér Andrej Babiš (ANO).

10:03 - Podle premiéra bylo skládání vlády dlouhým a těžkým procesem. „Bylo to obtížnější, než jsme si mysleli,” přiznal v projevu Babiš.

10:01 - Poslanci hnutí STAN si připravili trička s důvody, proč nepodpoří vládu.

Tato #vláda nemůže mít naši podporu:

❌ trestně stíhaný premiér, vedený v seznamech StB

❌ opírá se o komunisty

❌ centralistické pojetí vládnutí

❌ hned na začátku problém se 2 ministry pic.twitter.com/3E5RGSDBn9 — Hnutí STAN (@STANcz) 11. července 2018

10:00 - Proslov Zemana skončil. K řečnickému pultíku přistoupil premiér Andrej Babiš. „Předstupujeme před vás s pokorou a žádáme o důvěru,” prohlásil.

9:58 - „Zdrojem na investice by měl být deficitní rozpočet, že 50 miliard deficitu ponecháme a věnujeme na investice. Je to hezký alibismus, ale politika je také o symbolech a gestech. Neměli bychom zmrazovat takto vysoký deficit,” řekl Zeman.

Prezident Miloš Zeman ve Sněmonvně vystoupil s projevem

9:50 - Zeman v projevu pochválil, že v programovém prohlášení je myšlenka dlouhodobého investičního projevu. Naopak kritizoval, že vláda bude žít na dluh. Vadí mu také vysoký počet státních úředníků.

9:42 - Poslanci TOP 09 před Zemanovým projevem opustili sál. Podle šéfa poslaneckého klubu Miroslava Kalouska nechtějí poslouchat, jak Zeman podporuje komunistickou vládu. „Při projevu prezidenta ve sněmovně jsou křesla poslanců TOP 09 prázdná. Nechceme poslouchat Miloše Zemana, jak podporuje komunistickou vládu, za kterou je spoluodpovědný,” uvedl Kalousek.

Při projevu prezidenta ve sněmovně jsou křesla poslanců TOP 09 prázdná. Nechceme poslouchat Miloše Zemana, jak podporuje komunistickou vládu, za kterou je spoluodpovědný. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 11. července 2018

9:40 - Zákonodárci KDU-ČSL se v sále vyfotili s transparentem, že hlasují proti vládě s komunisty. Na obrázku je přeškrtnutý srp s kladivem v pěticípé hvězdě, tedy symbol někdejšího Sovětského svazu.

9:35 - Prezident poblahopřál Babišovi, předsedovi soc. dem. Janu Hamáčkovi a lídrovi KSČM Vojtěch Filipovi. Podle něj úspěšně dovršili velmi složitá jednání.

9:34 - Zeman v projevu řekl, že je povinností každého prezidenta, aby podpořil vládu, kterou jmenoval. „Chtěl bych vyjádřit naději, jako věcný optimista, že Sněmovna této vládě vyjádří důvěru,” prohlásil prezident před poslanci.

9:28 - Při příchodu Zeman řekl, že jeho projev se bude věnovat hlavně programovému prohlášení vlády.

Miloš Zeman při příchodu do Sněmovny

9:27 - Jeden z demonstrantů před Sněmovnou na Zemana zakřičel „hanba”. Prezident se tomu zasmál.

9:25 - Do Sněmovny dorazil prezident Miloš Zeman, přivítal ho předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Andrej Babiš mezi poslanci ve Sněmovně před hlasováním o důvěře pro jeho druhou vládu.

9:20 - Schůze byla zahájena, Chovanec se omluvil z osobních důvodů.

9:12 - Vládu nepodpoří někdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), na hlasování vůbec nedorazí.

9:11 - Schůze Sněmovny začne v 9:20 hodin ráno. Ve stejný čas má dorazit prezident.

8:55 - Ve Sněmovně už je rušno. V novinářském atriu se to jen hemží, zaměstnanci Sněmovny připravují slavnostní vchod pro příjezd prezidenta Zemana.

Zeman před poslanci vystoupí s projevem, ve kterém podpoří vládu. Stejně tomu bylo i 16. ledna, kdy Babiš žádal o důvěru poprvé.

Pro menšinový koaliční kabinet by ve Sněmovně mělo teoreticky zvednout ruku 108 poslanců z řad ANO, ČSSD a KSČM. Ale ne všichni budou přítomni. [celá zpráva]

Prezident Miloš Zeman ve Sněmovně v lednu letošního roku

Váhat s podporou mohou někteří sociální demokraté, do Sněmovny nedorazí například někdejší ministr vnitra Milan Chovanec. Tím, že nepřijde, se ale sníží kvórum. Aby byla vyslovena důvěra, musí ruku zvednout více než polovina přítomných poslanců. [celá zpráva]

Ještě před hlasováním o důvěře došlo v kabinetu ke změně v čele ministerstva spravedlnosti. Taťánu Malou (ANO) vystřídal dosavadní vládní legislativec Jan Kněžínek, podle Babiše zřejmě jen dočasně.

Zároveň není obsazené ministerstvo zahraničí. Řízením resortu je pověřen ministr vnitra Jan Hamáček. ČSSD stále trvá na tom, aby byl šéfem diplomacie Miroslav Poche, kterého ale odmítá jmenovat prezident.

To, že nejsou známa všechna jména ministrů, vládě vyčítá především pravicová opozice. Vadí jí také, že se má vláda opírat o hlasy komunistů. Očekává se proto, že na hlasování dojde až ve večerních hodinách.

Pokud vláda důvěru nezíská, což ale není příliš pravděpodobné, bude muset opět podat demisi. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) pak musí prezidentovi navrhnout jméno nového kandidáta na premiéra.