„Celé období od 9. července do 5. srpna bude teplotně průměrné,“ uvádí se v měsíčním výhledu počasí. Nejtepleji by mělo být v týdnu od 16. do 22. července. To by se měla rtuť teploměru vyšplhat na 30 stupňů Celsia. V tuto dobu by mělo také spadnout nejméně srážek.

Týden od 9. do 15. července by měl být teplotně průměrný. Minimální noční teploty vzduchu se budou pohybovat kolem 13 °C. maximální denní se budou pohybovat v intervalu 24 až 29 stupňů Celsia.

Jak už bylo uvedeno, týden od 16. do 22. července by měl být nejteplejší. Teploty by se měly pohybovat mezi 25 až 30 stupni.

Poslední červencový týden by se měly teploty pohybovat mezi 25 až 29 stupni. V tomto týdnu by podle meteorologů mělo také spadnout nejvíce srážek. Počítá se s průměrným kolem 25 mm.

Týden od 30. července do 5. srpna by měl být teplotně průměrný až lehce podprůměrný. V noci by mělo být kolem 12 stupňů během dne mezi 23 až 27 stupni.