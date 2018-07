Novinky

Ve volbách do Sněmovny na podzim 2017 získalo ANO 29,6 procenta hlasů, podpora hnutí tak narostla.

Občanské demokraty by v červnu volilo 15,5 procenta lidí, v porovnání s dubnem je to nárůst o 1,8 procentního bodu, v porovnání s volbami je to více o 4,2 procentního bodu.

Pirátům by v červnu dalo hlas 10,2 procenta voličů, což je o 2,7 procentního bodu méně než v dubnu. Jen lehce se liší od svého volebního výsledku, který byl 10,79 procenta.

„Zdá se, že protestní nálada, která charakterizovala loňské poslanecké volby, uvadá. Posílila ODS, své postavení upevnila ČSSD, ztratili Piráti a SPD. Hnutí ANO je nadále nejmocnějším činitelem na naší politické scéně a podle modelu by mělo více šancí stvořit ze současného výsledku dvojstrannou koalici,” analyzovala výsledky STEM.

KSČM posílila, SPD ztrácí



KSČM by získala 9,1 procenta, od posledního průzkumu o šest desetin procentního bodu posílila, více hlasů by získala i v porovnání s podzimem, kdy její volební zisk byl 7,8 procenta.

Podpora SPD od voleb klesá. V červnu by stranu volilo 8,6 procenta lidí, ve volbách strana dostala 10,6 procenta hlasů.

strana

volební výsledek duben 2018 červen 2018 ANO 29,6 32,9 32,0 ODS 11,3 13,7 15,5 Piráti 10,4 13,5 10,2 KSČM 7,8 8,5 9,1 SPD 10,6 9,0 8,6 ČSSD 7,3 7,0 7,9 KDU-ČSL 5,8 5,4 6,3 TOP 09 5,3 3,9 4,9 STAN 5,2 3,9 2,7 Zdroj: STEM

Sociální demokraty, kteří jsou nyní spolu s ANO ve vládě, by volilo 7,9 procenta lidí. V dubnu měli sedmiprocentní podporu.

Do Sněmovny by prošla ještě KDU-ČSL, kterou by volilo 6,3 procenta lidí. Ve volbách získala 5,8 procenta.

TOP 09 a STAN by do Sněmovny neprošly. První z nich by získala 4,9 procenta hlasů, druhá 2,7 procenta.