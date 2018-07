Novinky

Když Faltýnek čelil výtkám, že navzdory dlouhému času se nepodařilo ani obsadit všechny posty, řekl: „Hamáček je pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí, dokud nepředloží sociální demokracie jiné jméno.“

Prohlásil, že jde o dočasné řešení: „Aby vláda vznikla, přijalo se toto řešení, doufám, že toto období bude trvat co nejkratší dobu.“

Podle něj vše závisí na sociálních demokratech: „Je to zodpovědnost předsedy Hamáčka, aby spolu s premiérem předložili nové jméno.“

Europoslanec za ČSSD Miroslav Poche

FOTO: Milan Malíček, Právo

ČSSD však na Pochem trvá. Faltýnek se přesto domnívá, že vláda vznikne a bude fungovat čtyři roky: „Předpokládám, že vláda bude vázána koaliční smlouvou. Už máme zkušenosti s vládou a ta vláda jako jedna z mála vydržela celé volební období. Vláda vydrží celé čtyři roky a splní své sliby.“ Dodal, že navzdory výhradám opozice jsou lidé spokojeni: „Já chodím mezi lidi, nejsem zavřený ve Sněmovně,“ konstatoval.

Neobává se ani výhrad čtyř sociálních demokratů, poslanců Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Milana Chovance a Ondřeje Veselého: „Neznepokojuje mě to a vliv na stabilitu vlády to mít nebude. Jsem pozitivní v tom, že to bude fungovat.“ Dodal, že s Onderkou při vyjednávání spolupráce s hovořil.