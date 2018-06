Renáta Bohuslavová, Novinky, ČTK

Novela ruší povinnost, aby obce musely přijímat dvouleté děti. Pokud rodič dítě do školky dát chce, tak mu v tom zákon ale nebrání.

„Paní učitelky nechtějí být chůvami, chtějí být učitelkami a věnovat se vzdělávání předškolních dětí,“ uvedl jeden z předkladatelů, poslanec ODS Václav Klaus ml. a dodal, že dnes mají povinnost zajistit školku obce a znamená to pro ně až čtvrtinový nárůst finančních prostředků.

Pětileté děti do školky musí



ODS se naopak nepodařilo prosadit zrušení povinné školky pro pětileté děti tak, jak to v minulém volebním období prosadila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Dítě od pěti let musí podle zákona od roku září 2017 povinně chodit do školky. Zákon byl podle Klause přijat díky tlaku protidiskriminačních opatření.

„Mnoho dětí ze sociálně slabších rodin do školky nechodilo, ale nechodí tam ani teď. Nepatří to podle mě do školského zákona,“ uvedl Klaus.

Piráti zase neprosadili to, aby se povinný poslední rok školky týkal jen šestiletých dětí s odkladem povinné školní docházky, ačkoli i to ODS podporovala. Tři hlasy chyběly k přijetí návrhu poslance KDU-ČSL Jana Čižinského, aby tyto děti byly přednostně přijímány do přípravných tříd základních škol. Proti byly koaliční strany ANO a ČSSD i vládu podporující KSČM.