Sněmovna by měla projednávat dva návrhy. Jedním z nich je novela občanského zákoníku, kterou podepsalo 46 poslanců v čele s Radkou Maxovou (ANO) a která má zajistit homosexuálům a jejich dětem stejná práva a důstojnost, jako mají manželé a jejich potomci.

Druhým návrhem je zmíněné ukotvení manželství jako svazku muže a ženy v Ústavě, k němuž se naopak přihlásilo 37 zákonodárců v čele s lidovcem Markem Výborným. Podle předkladatelů by se tak ochránila rodina.

Rozdělená Sněmovna



Pod návrh manželství pro všechny připojilo svůj podpis 21 poslanců ANO, 17 Pirátů, čtyři sociální demokraté, dva poslanci TOP 09, jeden komunista a jeden zástupce STAN. S předlohou souhlasila minulý týden i první Babišova vláda. [celá zpráva]

Návrh změny Ústavy podepsalo všech deset lidovců, 12 poslanců ANO, sedm občanských demokratů, čtyři sociální demokraté, tři poslanci TOP 09 a jeden ze STAN. Proti manželství pro všechny se staví i SPD.

Poslankyně ANO Radka Maxová.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Maxová věří tomu, že by ale novela občanského zákoníku mohla v dolní komoře podporu najít. Poukázala na to, že nynější návrh podepsalo o 20 zákonodárců víc než v minulém volebním období novelu, která měla registrovaným partnerům umožnit osvojit si potomka svého protějšku.

„Další poslanci a poslankyně deklarují, že neměli možnost se teď podepsat, ale že novelu (o manželství pro všechny) pomůžou prosadit,“ uvedla Maxová.

Společnost se vyvíjí, připustila Válková



V klubu ANO je podle ní zatím téměř polovina ze 78 členů rozhodnuta manželství pro všechny podpořit. Zhruba deset až 15 procent je proti. Někteří se rozhodují, že by se hlasování nezúčastnili, a tak by snížili kvórum a potřebný počet hlasů pro přijetí.

Poslankyně Helena Válková (ANO).

FOTO: Petr Horník, Právo

„Jsem konzervativní a myslím si, že manželství je svazek muže a ženy. Společnost se ale vyvíjí a já nechci stát proti tomu. Zatím jsem dospěla do stadia, že bych při hlasování svou kartu vytáhla a snížila kvórum,“ řekla při přebírání petice na podporu manželství pro všechny, kterou podepsalo 70 350 lidí, šéfka sněmovního petičního výboru Helena Válková (ANO). Své jméno ale připojila pod návrh změny Ústavy.

Manželství není pro všechny, tvrdí lidovec



Podle lidovce Marka Výborného se vztah dvou milujících se osob stejného pohlaví dá za manželství označovat těžko. „To není žádná diskriminace. Jenom si myslíme, že manželství je hodnota, která není nějakým sociálním konstruktem a ekonomickým vztahem, ale je založena na vztahu muže a ženy,“ uvedl ve svém videu na Facebooku Výborný.

Poslanec Marek Výborný.

FOTO: Novinky.cz s použitím psp.cz

Podle něj je možné diskutovat o úpravě ekonomických vztahů v partnerství či o změně názvu, pokud někomu vadí slovo registrovaný, nárok na manželství ale všichni mít nemohou.

Liberální Piráti



Naopak zrovnoprávnění svazků mají mezi programovými cíli podle svého místopředsedy Mikuláše Peksy Piráti. „Pokud všichni platíme daně, měli bychom mít všichni právo na vdovský a vdovecký důchod. Registrují se vozy, ne lidé,“ podotkl Peksa. Dodal, že pokud by se podařilo změnu prosadit, bylo by Česko první postkomunistickou zemí s manželstvím pro všechny. „Byl by to velký úspěch. Ukázali bychom, že patříme k Západu,“ dodal Peksa.

Podle komunisty Jiřího Dolejše evropská levice mezi své hodnoty řadí rovnoprávnost svazků, v KSČM názor ale jednotný není. „Do budoucna je důležité zejména v parlamentních lavicích odvést kus práce na přesvědčování,“ míní Dolejš. Podotkl, že komunisté v minulosti hlasovali i pro registrované partnerství. Protinávrh ústavní změny podle Dolejše v KSČM podporu nezíská.

Jiři Dolejš, místopředseda KSČM.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kritiku sklidil za svá vyjádření poslanec ANO Milan Brázdil, který je podepsaný pod ústavní novelou o výlučnosti manželství pro muže a ženy. Lékařce, která ho kvůli podpoře svazku pro všechny žádala o schůzku, napsal: „Mimoni jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti.“ Žena e-mail zveřejnila na sociálních sítích.

Podle Dolejše rozdílné pohledy na manželství jsou často generační záležitost a je nutné vysvětlovat, že svazky pro všechny útok na většinu nepředstavují. „Prosazovat exkluzivitu pro tradiční model je tak trochu překonané. Život je pestrý. Důležité je, aby soužití bylo naplněno láskou a odpovědností k dětem,“ míní komunista Dolejš.