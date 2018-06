Jiří Novotný, Právo

„Od ledna do 25. června zemřelo na silnicích v Česku 228 lidí, o pět víc než za stejné loňské období. Přitom nás teď čekají z hlediska nehodovosti dva nejkritičtější měsíce v roce,“ upozornil v úterý na tiskové konferenci ministr dopravy Dan Ťok, který řidiče vyzývá, aby si na prázdninových cestách počínali obezřetně. Vždyť loni o prázdninách zahynulo při nehodách 101 lidí.

„Dovolená není závod, nejde o to, dojet co nejdříve do cíle. Člověk by si měl cestu dobře naplánovat,“ zdůraznil ministr.

Dovolená není závod, nejde o to, dojet co nejdříve do cíle Dan Ťok

Jak informoval ředitel dopravní policie Tomáš Lerch, kontroly na silnicích se více než v minulých letech zaměří na autobusy, jejich technický stav a dodržování předpisů. První taková akce bude už tento pátek.

„V polovině srpna se zaměříme zejména na dodržování rychlostních limitů a alkohol za volantem. V závěru prázdnin se pak budou opakovat zvýšené víkendové kontroly,“ sdělil Lerch.

Nechystají se ale jen represe vůči neukázněným motoristům, které mají provoz zklidnit. Oddělení BESIP ministerstva dopravy ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven uskuteční 30. června a 1. července v rámci kampaně Nepozornost zabíjí preventivní akci, při níž bude řidičům připomínat, že za volant nepatří mobilní telefon.

Na cestě k Jadranu čeká mnoho nástrah

Koordinátoři BESIP a policisté budou při této akci rozdávat řidičům zastaveným při běžné silniční kontrole reflexní vesty s logem kampaně.

V průzkumu, který provedl BESIP, šedesát procent z dotázaných řidičů přiznalo, že za jízdy telefonují, a třetina z nich také posílá zprávy SMS a chatuje. „Je to velký nešvar. Volání rozptyluje řidiče a právě nevěnování se řízení je nejčastější příčinou nehod,“ konstatoval Ťok.

Motoristům, kteří se vydají na cestu do Chorvatska, by plánování mohla usnadnit interaktivní mapa, kterou nyní na svém webu zveřejnilo oddělení BESIP ministerstva dopravy. Před každým prázdninovým víkendem ji bude aktualizovat a zájemci tak na ní najdou cenné informace o situaci na dopravních trasách na Jadran.

V Česku je teď nejsložitější situace na dálnici D1, kde se současně modernizuje pět úseků. V Rakousku zase probíhají opravy komunikace ve Vídni a tunelů na dálnici mezi Lincem a Štýrským Hradcem.

„Řada nástrah je i ve Slovinsku na obvyklých objízdných trasách. Objíždět dálnici, aby se vyhnuli poplatkům, se tedy řidičům tentokrát nevyplatí. Při cestě k moři by ztratili spoustu času,“ upozorňuje vedoucí BESIP Tomáš Neřold.