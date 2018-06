jas, Novinky

Technická správa komunikací (TSK) zdůvodňuje množství oprav tím, že kdyby se prováděly v průběhu roku, doprava v jejich okolí by začala kolabovat.

„Snažíme se opravy klíčových komunikací plánovat hlavně na dobu letních prázdnin, kdy je v Praze méně lidí než během roku. Přesto je potřeba se připravit na komplikace. Musíme silnice opravovat, jinak by se nám některé úseky začaly rozpadat,” tvrdí šéf TSK Petr Smolka.

FOTO: Mapy.cz

Úplná uzavírka čeká od poloviny července do poloviny srpna žižkovskou Koněvovu ulici v úseku Jana Želivského–Řečkova. Zcela neprůjezdná bude rovněž ulice Kamýcká v Suchdole.

FOTO: Mapy.cz

S dílčí uzavírkou a omezeními musí řidiči posílat i v ulici K Barrandovu u Pražského okruhu, kde bude provoz sveden do jednoho pruhu, a to ve směru z centra i do centra. Omezení má skončit 12. října. Dílčí práce budou probíhat na stejné komunikaci i u sjezdu na Barrandovský most. Na samotném soumostí budou na přelomu července a srpna silničáři opravovat nájezdovou rampu mířící do ulice K Barrandovu.

FOTO: Mapy.cz

Na Smíchově se bude mezi tunelem Mrázovka a Zlíchovským tunelem frézovat vozovka v Dobříšské ulici. I zde bude omezován provoz.

FOTO: Mapy.cz

V obou směrech potkají řidiči silničáře na magistrále v okolí křižovatky U Bulhara a ve Wilsonově ulici až k Hlávkově mostu, kde se bude frézovat vozovka a od 9. července až do konce prázdnin bude vždy uzavřen jeden jízdní pruh.

FOTO: Mapy.cz

Dílčí omezení budou rovněž na mimoúrovňové křižovatce v ulici V Holešovičkách, kde budou do poloviny září probíhat sanace říms a chodníků, což si vyžádá i omezení dopravy v přiléhajících jízdních pruzích.

Poslední velká uzavírka bude souviset s demolicí protihlukové stěny v ulici Slánská. Práce by zde měly skončit 26. srpna.