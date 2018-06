ČTK

Na schůzku přišli předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, šéf Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa a předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Po jednání novinářům řekli, že nakonec mezi tématy chyběly personální otázky u NSS, kde letos v září vyprší mandát Baxovi.

„Vůbec jsme se toho nedotkli,” uvedl Baxa. Připomněl, že se Zemanem o záležitosti mluvil koncem května. ČTK tehdy řekl, že se bavili o charakteristikách, jaké by měl nový předseda mít.

Podle zdroje Hospodářských novin je Zemanovým favoritem Baxův zástupce Michal Mazanec, který by ale kvůli věku mohl funkci vykonávat už jen tři roky. Baxa v úterý nechtěl jeho jméno komentovat.

Rychetský ocenil Zemanovu relativně velkou informovanost v otázkách justice. „Snažili jsme se doplnit jeho pohled o pohled z naší strany,” uvedl. Šlo například o to, zda je optimálním modelem čtyřstupňová soustava soudů, případně jaké změny by v justici mohla přinést nová vláda. „Potěšilo nás, že podporuje zřízení jakési instituce v podobě nejvyšší rady soudnictví, která by mohla být partnerem ostatních mocí ve státě,” dodal šéf Ústavního soudu.

Baxa doplnil, že mezi tématy byl i výběr soudců, zejména věk na startu jejich kariéry. „Zda některá selhání nejsou dána také nízkým věkem těch adeptů na soudní funkce, jestli by nebylo načase přejít do jiného modelu, kdy se budou vybírat do soudních funkcí lidé, kteří mají za sebou profesionální či mravní stopu danou svou třeba dvacetiletou praxí,” vysvětlil.

Ani slovo o kompetenční žalobě

Zeman ve středu jmenuje druhou Babišovu vládu, odmítá však nominanta ČSSD na šéfa diplomacie Pocheho. Resort by měl vedle ministerstva vnitra dočasně řídit předseda sociální demokracie Jan Hamáček. ČSSD v této souvislosti žádá po Babišovi, aby vyvolal kompetenční spor proti Zemanovi u Ústavního soudu.

„O tom nepadlo ani slovo,” řekl Rychetský. Stejně tak soudci před hlavou státu nehodnotili budoucí ministryni spravedlnosti Taťánu Malou. „Musíme počkat, jak si bude ve své funkci vést,” vysvětlil Rychetský.

Rychetský dříve opakovaně řekl, že nemá v úmyslu svůj desetiletý mandát ve funkci dovést až do konce. V poslední době ale už o rezignaci příliš nemluví, zvláště poté, co český Ústavní soud získal pro rok 2020 pořadatelství důležité akce Konference evropských ústavních soudů. „V tuto chvíli to není aktuální a neumím odhadnout, v jaké budu po roce 2020 kondici,” řekl v úterý Rychetský.