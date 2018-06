Novinky

Babiš ráno v pondělním ranním rozhovoru uvedl, že zrovna nad návrhem sedí. Nad seznamem prý neváhá, ale vše musí být formálně v pořádku. Vše ohledně jmen se podle něj vyjasnilo v neděli.

„Ano, pan Poche na seznamu je, protože sociální demokracie jasně řekla, že pokud ho nenavrhnu, tak pro vládu hlasovat nebude,“ řekl Babiš Radiožurnálu. „Tak samozřejmě na základě této situace jsem pana Pocheho navrhnul, tedy navrhnu teď,“ dodal.

Zeman se s Pochem sešel v pátek, i po schůzce ho ale nadále odmítá jmenovat. Stavějí se proti němu i komunisté, s jejichž předsedou Vojtěchem Filipem se chce Babiš sejít v úterý. KSČM má menšinovou vládu ve Sněmovně tolerovat.

Jako poradce či náměstek by Poche nevadil



Prezident by měl novou vládu jmenovat ve středu, otazník ale visí nad Pocheho jménem. Pokud ho Zeman odmítne jmenovat, mohl by ministerstvo zahraničí dočasně vést předseda ČSSD Jan Hamáček, přičemž Poche by v resortu působil jako náměstek nebo poradce. Taková varianta prezidentovi nevadí a ani Babiš by proti tomu nic neměl.

„Pokud pan Hamáček bude pověřen řízením, samozřejmě je na něm, koho si tam vezme za poradce,“ uvedl Babiš. Zároveň ale doufá, že to bude jen dočasný stav, který bude „přes léto“ vyřešen.