Snowboardistka Ledecká dostane vyznamenání, uvedl Zeman

Snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká by měla od prezidenta Miloše Zemana dostat státní vyznamenání. Dvojnásobná olympijský vítězka Ledecká, která je mezi osobnostmi navrženými Sněmovnou, by prý ocenění dostala i z prezidentovy osobní iniciativy. Zeman to v neděli zmínil v rozhovoru pro Blesk.