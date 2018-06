rav, Právo

Kabinet v demisi se ústy mluvčí Barbory Peterové nechtěl k rozhodnutí vyjádřit, stejně tak odepsal Právu i sám Tuhý, který policejní sbor vede od dubna 2014 a pětiletý mandát by mu skončil příští rok.

„Ano, k tomuto schválení skutečně došlo, a předpokládám, že se souhlasem policejního prezidenta,“ řekl k tomu ale redakci důvěryhodný zdroj ze Strakovy akademie.

O přesunu Tuhého na uvolněný post slovenského velvyslance po odchodu Livie Klausové se spekulovalo už několik měsíců.

Ještě v květnu Tuhý Právu řekl, že se nikam nechystá, a že žádnou oficiální nabídku neobdržel. [celá zpráva] To podle informací redakce platí doteď, ale lze očekávat, že nabídka padne v okamžiku, kdy se jmenováním Tuhého do velvyslaneckého křesla bude souhlasit prezident Miloš Zeman. Právě on má právo rozhodnout o tom, kdo na jaký post českého velvyslance půjde.

Policejní prezident Tomáš Tuhý.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Tuhého odchod by byl dalším v řadě odchodů vedoucích funkcionářů bezpečnostních sborů. Už na konci dubna skončil ve funkci také ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín po sporech s premiérem Babišem. O měsíc později se pak šéf pražské policie Miloš Trojánek přesunul na pozici krajského policejního ředitele na Vysočině.

Policejního prezidenta ustanovuje do funkce ministr vnitra. Tím by se měl stát předseda ČSSD Jan Hamáček, a podle informací redakce si chtěl přivést nového velitele všech českých policistů, s kterým by zároveň neměl problém ani Babiš.