Od večerního jednání s Babišem si slibuje získání seznamu nominantů do vlády za hnutí ANO. „Stál bych o to, abych se dověděl, jací kandidáti za hnutí ANO byli nominováni, tedy jaký je ten tým za hnutí ANO. Protože zatím žádnou oficiální informaci nemáme. Potom budeme řešit praktické věci k případné vládní spolupráci,“ řekl novinářům šéf ČSSD. Ke jménům se prý i ČSSD vyjádří, kádrovat však nominanty odmítá.

V pátek by se podle Hamáčka měl sejít Poche s prezidentem. Tomu Zeman vyčítá údajný promigrační postoj. Hamáček i Poche tvrdí, že má prezident mylné informace. Hamáček proto doufá, že Zeman si svůj odpor k Pochemu rozmyslí.

„Byl bych rád, aby bylo jasno po víkendu, protože do víkendu by podle mých informací měly proběhnout schůzky pana prezidenta s jednotlivými ministry,“ řekl Hamáček na setkání s novináři.

Pokud však ani po víkendu nebude jasno, je ČSSD ochotná dál jednat. „Nikdo neodchází od jednacího stolu,“ zdůraznil.

„Mně šlo o to, aby byla šance vysvětlit některé výhrady. Pokud je panu Pochemu vyčítáno, jak hlasoval (v europarlamentu o sankcích za nepřijímání migrantů), tak ten argument je falešný, protože on hlasoval přesně opačně, než je mu vyčítáno. Zastával zájmy ČR,“ podotkl Hamáček. Stejně tak je podle něj lež, že by byl Poche protiizraelsky zaměřený.

Pokud ani přesto Zeman neustoupí a Pocheho jmenovat odmítne, bude to prý ČSSD „dál řešit“. Hamáček odmítl komentovat, zda by Babišovi nabídl, že se rezortu zahraničí po jmenování vlády ujme dočasně sám. „Nebudu komentovat, co by bylo, kdyby bylo. Jsem rád, že proběhne schůzka mezi panem prezidentem a panem Pochem, a uvidíme, jak dopadne. Celá tato věc bude k řešení po pátku,“ dodal Hamáček.

Se Zimolou se dohodneme



Hamáček si hodlá vyjasnit postoje i s prvním místopředsedou ČSSD Jiřím Zimolou, který v pondělí večer na Twitteru naznačil, že by ČSSD mohla Pocheho vyměnit. [celá zpráva]

„Budeme se bavit o dalším postupu. Určitě se nějak dohodneme,“ poznamenal Hamáček.

Na jménech kandidátů do vlády za ČSSD trvá, už proto, že seznam schválilo předsednictvo.