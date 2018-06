Právo

„Nebavíme se o jeho slovech, ale o konkrétním činu, za který se odpovídá jako český poslanec u Evropského parlamentu (EP). On se postavil proti České republice, a to je ten důvod, proč my nechceme Miroslava Pocheho,“ řekl v neděli v ČT Filip. Podle něj se o 12 poslancích v internetových médiích mluví jako o „seznamu vlastizrádců“.

Poche jeho tvrzení odmítl pro Právo s tím, že Filipovy argumenty jsou lživé. „Argument o 12, kteří měli při hlasování v květnu 2017 poškodit zájmy České republiky, je argument Aeronetu a Tomia Okamury. A někteří lidovečtí europoslanci ho za to zažalovali,“ uvedl Poche v České televizi.

Dodal, že pro rezoluci hlasovali ve skutečnosti dva čeští zástupci. Podle dřívějších informací to měl být Luděk Niedermayer (TOP 09) a Stanislav Polčák (STAN).

K těm "seznamům vlastizrádců", o kterém mluvil Filip a teď europoslanci v @OtazkyVM. Je to pitomost, pro tu věc hlasovali 2 (a ne 12 tvrdil Filip), Poche mezi nimi vůbec nebyl.https://t.co/rqEC1ctOgS pic.twitter.com/0pvjo5K0yB — Jan Tvrdoň (@jantvrdon) 17. června 2018

„Může mít tisíc chyb, ale vítač to není”



Pocheho slova potvrdil i europoslanec Petr Ježek (nestraník, zvolen za ANO).

„Takové hlasování vůbec nebylo. On (Poche) není žádný vítač. Může mít tisíc jiných chyb, ale tohle prostě není pravda,“ uvedl Ježek.

Video

Miroslav Poche v Otázkách Václava Moravce. Zdroj: ČT

Pochemu je vyčítán i jeho blog z roku 2015, který se nazývá Neotáčejme se k uprchlíkům zády. V něm Poche mj. napsal: „Vnímám složitost kompetenční debaty, samostatnosti azylové politiky každé unijní země, nicméně počet 525 osob považuji za symbolické humanitární gesto, kterému by se Česká republika neměla vyhýbat.“

Poche v neděli uvedl, že si za svými slovy stále stojí, protože psal o azylantech, kteří mají na azyl právo, a nikoli o ekonomických migrantech. „Uprchlíků přicházelo v minulých letech okolo miliónu za rok, teď je to méně, ale nárok na azyl mělo pouze 40 tisíc z nich,“ uvedl Poche.