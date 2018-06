Miroslav Homola, Právo

Ukázka s příchutí autenticity se předvádí u obce Ořechov, tedy v místech, kde se skutečně odehrály poslední krvavé boje války. Jejich pozůstatky se v okolí Army parku na polích nacházejí v podobě munice a někdy i kostí dodnes.

Tank T34 -76 je pýchou ořechovského Army parku. Stroj tohoto typu je totiž podle pořadatelů zřejmě jediným, který se na našem území dochoval. Je v perfektním stavu.

„Zorganizovat takovou bitevní ukázku představuje zhruba půl roku práce. Letos zde máme přes dvě stě uniformovaných, kteří jsou stejně jako my především nadšenci a jak se říká srdcaři,“ vysvětlil za pořadatele David Kincl.

„Tento koníček je poměrně finančně náročný. Nafta do strojů, jejich údržba, nájem areálu, střelivo, jídlo, to vše stojí peníze a abychom neprodělali a přežili, musí se na tak velkou ukázku přijít podívat alespoň patnáct set lidí,” dodává Kincl s tím, že bitvy pořádají dvě do roka a paradoxně je to prý jednodušší v zimě, kdy přichází více lidí.

„V předjaří je už totiž obvykle všude vleká nabídka jiných, návštěvnicky zajímavých akcí,” doplňuje Kincl.

Ořechovský Army park patří se rozlohou sedm hektarů k největším v republice a letos funguje již patnáctým rokem. Mimo dvou již zmíněných velkých bitevních ukázek do něj přijíždějí nejen zájemci o „hru na vojáky,“ ale i i takoví, kteří mají rádi trochu adrenalinu v různých podobách.

Jezdí do něj nejen Češi, ale i lidé ze zahraničí, neboť v některých zemích jsou podobné aktivity dokonce i zakázané. Jeho atraktivitu umocňuje i skutečnost, že je v někdejším skutečně vojenském přísně hlídaném prostoru „rakeťáků“, tedy protivzdušné obrany, kde ve čtyřech odpalovacích rampách byly rakety Něva a Volchov a řada vojenských objektů zůstala součástí areálu dodnes.

„Zajišťujeme zde například firemní akce, kdy zde lidé různých profesí vymění kanceláře za členitý terén a střílejí po sobě z paintballových zbraní, nebo si zazávodí na čtyřkolkách, vyzkoušet si mohou, jak se jezdí v obrněných transportérech a podobně. Děti i dospělí si mohou zkusit práci s minohledačkou a je tu i řada dalších možností,” popsal Kincl, zatímco se před stovkami diváků rozhořely naplno osvobozovací boje.

V ukázce hrály svoji roli nejen vojáci z obou táborů, ale i civilisté, kteří tak, jak tomu bylo zřejmě i ve skutečnosti, hledali ochranu ve chvíli nejtěžších bojů pod ruskými křídly. A když se do bojů mimo další techniky zapojil i zdejší tank T34, bylo jasné, že i přes velké ztráty Rudá armáda vyhraje u Ořechova i letos, byť se zpožděním.