Referendum je platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů a výsledek je závazný, pokud se pro něj vyjádří nadpoloviční většina hlasujících a současně alespoň 25 procent oprávněných voličů. „Výsledek je pro nás stěžejní, nesouhlasíme tím s čímkoli, co povede nebo by vedlo k vybudování hlubinného úložiště,” řekl Soukup.

Jaroměřice a jejich tři místní části Boňov, Příložany a Ratibořice tvoří spolu s dalšími obcemi jedno z průzkumných území pro budoucí úložiště. Průzkumné území, které zasahuje na území Jaroměřic, Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pojmenovala EDU západ. Lokalitu označovanou místními Na Skalním tvoří také obce Dolní Vilémovice, Lipník, Ostašov, Zárubice a Myslibořice. Průzkumné území podle webu SÚRAO zaujímá rozlohu 27,49 kilometru čtverečních. V uplynulých měsících tam i s přispěním spolku SOS Na Skalním organizovali petice odmítající úložiště.

Neinvazivní výzkum lokality v okolí Jaroměřic trval podle Soukupa dva roky. „Do něho jsme nemohli nijak zasahovat,” řekl. Nyní je zahájeno správní řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry. „Příští čtvrtek je k tomu jednání a my musíme dát stanovisko, které bude samozřejmě negativní,” zdůraznil starosta.

Jaroměřice nad Rokytnou

FOTO: Jiří Šír a Kamila Šírová-Motyčková , Právo

Na Vysočině jsou čtyři z devíti území, pod kterými by v hloubce půl kilometru mohly být trvale uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Vedle EDU západ ještě Horka na rozhraní Třebíčska a Žďárska, Kraví Hora za okraji okresu Žďár nad Sázavou a Jihomoravského kraje a Hrádek na rozhraní okresů Jihlava a Pelhřimov. SÚRAO má letos zredukovat počet lokalit na čtyři, finální by měl vybrat v roce 2025. Úložiště má v ČR vzniknout do roku 2065.