Šlachta v Událostech komentářích v reakci na kritiku tehdejšího zásahu připomněl, že postup policie za koordinace státního zastupitelství byl povolen soudem. „Nikam jsme nevtrhli. Bylo to povolený soudem, takže žádný vtrhávání,” ohradil se Šlachta, který nyní působí ve vedení Celní správy coby zástupce generálního ředitele.

„Bylo to vyhodnoceno v ten okamžik jako nejvhodnější, proto se to dělo,” dodal. Na připomínku, že nikdo z tehdy obviněných nebyl pravomocně odsouzen , Šlachta opáčil, že policie nemůže zasahovat do činnosti soudů.

Jana Nečasová (Nagyová) na archivním snímku.

FOTO: Petr Horník, Právo

Jednotlivé soudní instance si podle něj kauzy „pinkají” mezi sebou. „To už není věcí policie. Já nemůžu potom rozhodovat po pěti letech o tom, jestli to bylo moc, nebo málo, protože to už není v rukou policie,” dodal Šlachta s tím, že běží několik soudních řízení. Zasahování do politiky si nicméně Šlachta nepřipouští.

Soudkyně Helena Králová

FOTO: repro Česká televize

Pozastavil se nad přístupem soudkyně Heleny Králové, která ve středu rozhodla, že v kauze takzvaných politických trafik důkazy v podobě odposlechů nepřipustí, ačkoli v další větvi kauzy s nimi neměla problém.

Králová čelila několika kárným žalobám a hrozilo jí, že přijde o talár.