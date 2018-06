ren, Novinky, ČTK

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) na plénu Sněmovny k dvouletému odložení reformy financování regionálního školství uvedl, že pracovníci resortu během svých výjezdů do regionů „detailně probírali” s řediteli škol změnu financování a že se řešení „jeví jako přínosné pro všechny zúčastněné strany”.

Podle něj odklad usnadní náběh na systém financování podle počtu odučených hodin, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní.

O nejméně dvouletý odklad usilovala i ODS. Reforma by podle předsedy strany Petra Fialy v dané podobě nejenže nevyřešila financování, ale ještě navíc by zhoršila kvalitu českého školství.

S tím naopak nesouhlasili poslanci za ČSSD a STAN. Podle předsedy STAN Petra Gazdíka by pozdržení reformy doslova „pohřbilo české školství”.

Zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti



Novela zákona i přes to získala podporu. Zahrnuje i zrušení povinnosti pro školky přijímat od roku 2020 dvouleté děti. Rodičům by ale měla zůstat možnost do školky dítě poslat.

Důvodem pro změnu je i to, že ne všechny školky mají dostatečnou kapacitu a jejich rozšíření by neúměrně zatížilo obce.

Povinnost školek přijímat dvouleté děti by si podle Plagy vyžadovala investice do rozšíření kapacity mateřských škol 283 tisíc korun na dítě, což by při 40 tisících dětech znamenalo přes 11 miliard korun. Ministerstvo podle něj letos dokázalo pro tento účel uvolnit podobně jako loni jen 300 miliónů korun.

Sociální demokraté by chtěli prosadit alespoň to, aby školky byly povinny v září přijímat dvouleté děti, jimž budou do konce roku tři roky. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) by chtěla, aby ministerstvo školství od 1. ledna 2019 upravilo vyhláškou podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let.

Chtěla by také jako náhradní variantu prosadit povinnost obcí zřizovat dětské skupiny. To prosazují i Piráti.

Zrušení předškolního roku



Zákon navrhuje i zrušení povinného předškolního roku, ačkoliv podle ministra školství je na vyhodnocení funkčnosti tohoto opatření ještě příliš brzy. Pětileté děti povinně do školky chodí na nejméně čtyři dny v týdnu od září 2017.

„Jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba se zbavit té povinnosti, aby všechny děti musely absolvovat předškolní vzdělávání, stejně jako není dobré, aby školky povinně musely přijímat i dvouleté děti,” řekl na plénu předseda ODS Fiala. [celá zpráva]

Sněmovna se k novele dostane nejdříve koncem června.