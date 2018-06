ČTK

„Zaměstnancem je (Murín) od prvního června,” potvrdil serveru mluvčí NÚKIB Radek Holý.

Úřad pro kybernetickou bezpečnost vznikl loni vyčleněním z Národního bezpečnostního úřadu. Na starosti má vedle bezpečnosti informačních systémů i část problematiky ochrany utajovaných informací. Murín se bude na NÚKIB zabývat podle serveru domlouváním a udržováním spolupráce s partnery úřadu, a to především v oblasti bezpečnosti.

Ke konci Murína ve funkci vedly spory s premiérem. Podle inspekce Babiš na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách premiér Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to „bez skandálu”. Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

Nový ředitel GIBS by měl podle dřívějšího oznámení Babiše nastoupit na začátku července. Zatím inspekci vede Lenka Haderková, která předtím působila na pozici vedoucí legislativního a právního oddělení GIBS. [celá zpráva]