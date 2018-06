Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Resorty a státní příspěvkové organizace totiž tyto nespotřebované peníze nevracejí do rozpočtu, ale rozpouštějí je na zvyšování platů svým zaměstnancům.

Ministryně Alena Schillerová (ANO) tyto plány zahrnula do své zprávy o přípravě státního rozpočtu na příští rok, kterou ve středu vláda odložila na příští týden. „Toto opatření představuje úsporu ve výši 3,4 miliardy korun a redukci o 2221 míst,“ slibuje si podle dokumentu, s nímž se Právo seznámilo.

Pokud Schillerová s nápadem uspěje, omezí se praxe, kdy resorty fasovaly mzdový fond na všechna místa daná tabulkou bez ohledu na skutečný počet zaměstnanců. Jak s penězi šéfové naložili, bylo na jejich uvážení. Někde se přilepšovalo na platech, jinde se vyplácely velké odměny.

Návrh MF má podporu i u premiéra Andreje Babiše (ANO), který systém čerpání peněz na „mrtvé duše“ kritizoval. „Někteří lidé tím mají podstatně vyšší platy. Celkově je potřeba se zaměřit na počet zaměstnanců ve státní správě,“ řekl Babiš novinářům. Podle něho jsou již nyní v některých resortech „velice nadstandardní“ platy, které si někteří ministři v minulosti vybojovali.

Redukovat počet míst, na která se poskytují peníze (...) je velmi správný krok. Neudělal bych nic jiného šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek

V tabulce, která je součástí návrhu financí, je již rozepsáno, o kolik který resort musí svůj počet tabulkových míst škrtnout.

V resortu vnitra je to 514 míst, financí 439 a spravedlnosti 306. Resort zdravotnictví čeká snížení o 134, práce a sociálních věcí o 129 a průmysl a obchodu o 112 míst. Základem byl počet skutečně obsazených míst v prvním čtvrtletí letošního roku.

Resortům příští rok tak zůstane pouze maximálně pět procent neobsazených míst jako polštář. Opatření se nemá týkat regionálního školství a obou komor parlamentu.

Kalousek chválí, ale také kritizuje

Návrh se zamlouvá členovi rozpočtového výboru a šéfovi poslanců TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. „Redukovat počet míst, na která se poskytují peníze nad pět procent hranice neobsazenosti, je velmi správný krok. Neudělal bych nic jiného,“ řekl Právu.

Připomněl ale, že minulá vláda přijala tisíce nových státních zaměstnanců. „Vláda dokázala nezodpovědně nabrat zhruba 40 tisíc státních zaměstnanců a asi 15 tisíc těch míst je neobsazených, tak nelze poskytovat prostředky na všech 40 tisíc. A když už k tomu nezodpovědnému kroku došlo, tak tahle fiskální bariéra je správná,“ uvedl Kalousek.

Podle něho budou mít některé organizační složky státu a příspěvkové organizace s dodržováním tohoto opatření zásadní problém. „Budu se zájmem sledovat, jak se s tím vypořádá třeba kancelář prezidenta, kde desítky procent neobsazených míst byly vždy využívány na neúměrné platy pro zaměstnance, kteří nic neumí,“ dodal Kalousek.

Dolejš: Přiznávají, že se to děje



Také další člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM) oceňuje snahu omezit využívání „mrtvých duší“ k nadlepšování platů a odměn ve státních úřadech. „Na jedné straně je to v každém případě úsporný krok a na straně druhé je to přiznání této přežívající praxe. Tu dlouhodobě kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad i náš rozpočtový výbor,“ řekl Právu.

„Pokud jde o neobsazená místa a o snížení mzdového fondu, tak nejde o propouštění, ale jde o to, že nebudou moci požadovat peníze na lidi, kteří v úřadu prokazatelně nepracují. Je třeba posoudit, do jaké míry jsou to opravdu mrtvé duše a zda tak nevznikne tlak na jiná místa,“ dodal Dolejš.

S penězi na platy se nemá čarovat

Návrh financí vítá i člen rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS). „Byl jsem vždycky proti umělému navyšování platů tak, že zavřeme oči nad tím, že jsou nějaká tabulková čísla, která neodpovídají realitě. To je lhaní do vlastní kapsy,“ řekl Právu.

Podle něho by stát měl zaplatit dobře a standardně své vlastní zaměstnance a neměl by při tom čarovat s tabulkovými místy, která neodpovídají skutečnosti. Na to by měl mít i dostatek finančních prostředků.