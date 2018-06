miv, Právo

Jihomoravská brigáda Svazu záchranných brigád kynologů ČR pozvala další kynology z celé země na soutěž záchranářských psů. „Dnes tady máme Pohár plemen. Jedná se o soutěž družstev a jednotlivých plemen. To znamená, že soutěží tříčlenné družstvo, jeho všichni členové mají psa stejného plemene. Jeden pak nastupuje na zkoušku poslušnosti, druhý hledá pohřešovaného na ploše a třetí zavalenou osobu v sutinách,“ řekl vedoucí jihomoravské brigády a ředitel závodu Miloslav Mazálek.

Pravidla jsou jasná, družstvo nastupuje ke svým úkolům ve stejný okamžik, na splnění mají dvacet minut. „Ti, kteří vyhledávají osoby, musí najít správný počet zmizelých. Pes je musí označit je štěkáním a jeho psovod poté vysílačkou rozhodčímu ohlásí nález,“ dodal Mazálek.

Pes právě vyhledal pohřešovanou osobu v lesním porostu.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Do Bořího lesa nedaleko Břeclavi dorazilo dvanáct družstev, tedy 36 soutěžících psů z celé země. Místo, kde domácí kynologové po dohodě s Lesy České republiky mohli využít zdevastovanou rotu na záchranářský trenažér, se Mazálkovi líbí. „Vybrali jsme to schválně, spousta psovodu to tady nezná, je to pro ně zcela neznámý terén,“ řekl ředitel závodu.

Jen tedy museli před časem sami kynologové z objektu vynosit a zlikvidovat kolem padesáti tun odpadků. Paradoxně, navzdory pověsti o vysoké kultuře a ekologickém smýšlení, z velké míry navezených obyvateli z nedalekého rakouského pohraničí. „Zbořenin je čím dál méně, nezbývá, než si najít a vybudovat trenažéry sami. Tato je ideální a máme skvělou spolupráci s Lesy ČR,“ zdůraznil Mazálek.

Záchranářské psy vybírají kynologové vesměs mezi středními plemeny. Ideální je asi německý ovčák, ale i knírači jsou oblíbení. Příliš se nehodí velká těžká plemena, chybí jim obratnost v sutinách a svou přítomností by mohli ohrozit okolí. Ale mohou zase být třeba prospěšní pro záchranu ve vodě.

Testování poslušnosti psa

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Do palety zkoušek, na jejichž konci je uznání zvířete záchranářským psem, může kynolog svého svěřence poslat po dosažení jednoho roku. Další stupně pak skládá pes v osmnácti měsících. Na atest ministerstva vnitra, po jehož získání může být pes použitý v praxi na akci, ať již v tuzemsku, nebo v zahraničí, obvykle dosáhne pes kolem třetího roku věku. Pokud jim to zdraví dovolí, slouží i desetiletí psi.

„My jsme třeba pomáhali před pěti lety při pátrání po vodácích, kteří utonuli na Hodonínsku v řece Moravě, pomáhali jsme i v Brně při prohledávání trosek domu po výbuchu plynu,“ uvedla Alena Pokorná. Brigády záchranných psů mají u nás již 45 let dlouhou tradici.

