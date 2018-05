Barbora Zpěváčková, Novinky

Minulý týden ČSSD souhlasila s tím, aby byla kauza novičok zařazena na program řádné schůze Sněmovny jako mimořádný bod. Když se o tom ve čtvrtek hlasovalo, hnutí ANO, SPD a komunisté zařazení bodu zmařili.

To pobouřilo sociální demokraty, kteří prohlašovali, že to může ohrozit vnitrostranické referendum o vládě s hnutím ANO. Podle odpůrců vlády to potvrdilo domněnku, že ANO chce ČSSD jen využít a pak odkopnout.

Na adresu babišovců mluvil Chvojka plamenně ještě tento týden v úterý. „Kroky hnutí ANO posilují v naší straně počet odpůrců koaliční spolupráce,“ prohlašoval na tiskové konferenci. Osočil ANO, že hlasuje s „ďábelskou koalicí“ SPD a KSČM.

Zároveň vysvětloval, proč ČSSD nepodpoří mimořádnou schůzi k novičoku, kterou požadovalo 55 poslanců z řad TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN a Pirátů. „ČSSD považovala za správné, aby se tento bod projednal na plénu Sněmovny. Ale není důvod, aby se k tomu svolávala mimořádná schůze, na které se bude hodiny exhibovat,“ vysvětloval Chvojka.

Realita ale byla ve čtvrtek úplně jiná. Mimořádná schůze skončila jen několik minut poté, co začala. Poslanci ANO, SPD, KSČM a ČSSD se totiž nepřihlásili hlasovacími kartami a Sněmovna tak nebyla usnášeníschopná.

Lidovci poté přišli s návrhem, aby byl novičok zařazen jako mimořádný bod pokračující řádné schůze. I v tomto případě soc. dem. držela partu s ANO, SPD a komunisty, hlasování se zdržela, a zmařila tak projednávání bodu.

Téma novičok bylo během posledních dnů dostatečně diskutováno Jan Chvojka, předseda poslanců ČSSD

„My jsme minulý týden dodrželi dohodu z organizačního výboru a hlasovali jsme pro zařazení tohoto bodu na program řádné schůze. Dnes žádná taková dohoda nebyla, zároveň už bylo téma novičok během posledních dnů dostatečně diskutováno,“ vysvětlil Chvojka.

„Pravice navíc ve Sněmovně ukázala, že jí na tomto tématu příliš nezáleží. Její poslanci nepřišli do práce, díky čemuž se o mimořádné schůzi nemohlo ani hlasovat. Proč bychom tedy tento bod zařazovali na program řádné schůze... Sněmovna má mnoho důležité práce a my nevidíme důvod, aby se další hodiny řešilo toto zpolitizované téma,“ hájil ve čtvrtek názorový obrat Chvojka.