Barbora Zpěváčková, Novinky

17:45 - Poslanci se už deset minut dohadují kvůli tomu, zda hlasování opakovat, nebo ne.

17:35 - Sněmovna zamítla zmírnění zákazu kouření v restauracích. Proti kuřárnám se postavilo 89 poslanců, pro jich bylo 58. Hlasování se ale bude opakovat kvůli tomu, že jednomu ze zákonodárců nefungovalo hlasovací zařízení.

17:32 - Poslanci budou hlasovat, zda návrhu dají šanci, nebo jestli ho zamítnou rovnou v prvním čtení.

17:27 - Zastánce kuřáren Benda vmetl Vojtěchovi, že hnutí ANO bylo dříve nakloněno k drobným ústupkům. „Ty hospody, kde je jenom pivo a nealko, tak jim ten zákaz dělá problémy, lidé jsou naštvaní z regulace, musím přemýšlet o tom, co nám řekli,“ přečetl Benda citaci z 13. března 2017. „Hádejte, kdo to řekl? Předseda ANO Andrej Babiš,“ zdůraznil Benda.

17:17 - „Žádám, aby byl návrh zamítnut v prvním čtení,” apeloval ministr. Argumenty, které zazněly pro zachování striktního zákazu podle něj převažují. „To, že máme vajgly před hospodami, to není relevantní argument,” hřímal Vojtěch.

17:10 - V závěru diskuze vystoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). „Myslíte si, že je možné, aby v restauraci byla tolerována špína, plesnivé jídlo, myši? Vše podléhá kontrole. Není to soukromý prostor, kde si každý může dělat, co chce,“ argumentoval. „Ta představa, že si tam každý dělá, co chce, je naprosto nesmyslná,“ dodal.

16:59 - Zákaz kouření kritizoval i poslanec Petr Pávek (STAN). Upozornil na to, že stát zakazuje cigarety, ale má z nich hodně peněz v rámci výběru daní. Podle něj je proto pokrytectví cigarety zakazovat.

16:47 - Petr Dolínek (ČSSD) ocenil Bendu z ODS, že debata k návrhu je věcná. Vzápětí mu ale vyčetl, že návrh inicioval ani ne půl roku po zákazu kouření. „Mohlo se počkat aspoň rok. To by ta diskuze byla věrohodnější,“ míní Dolínek.

16:35 - Poslanec Lubomír Španěl (SPD) vysvětloval, proč změkčení zákazu kouření podpoří. „Není možné, aby stát lidem organizoval život. Živnostník není pokusný králík,” prohlásil.

16:23 - Pirát Mikuláš Ferjenčík podotkl, že nechápe, proč by kuřárny nemohly být v hospodách, když jsou i na letištích či v obchodních centrech, a dokonce je využívají i poslanci. „Kuřárny jsou i ve Sněmovně, tak nevidíme důvod, proč by majitelé restaurací nemohli zřídit stavebně oddělenou kuřárnu,” zdůraznil.

16:17 - Rostislav Vyzula (ANO) upozornil na průzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a agentury Ipsos, který tvrdí, že po bezmála roce platnosti zákazu kouření v restauracích, barech a kavárnách souhlasí s tímto opatřením 71 procent lidí. [celá zpráva]

16:05 - Stále hovoří Válková. Uvedla, že pouze 12 procentům kuřákům vadí, že si nemohou v restauraci zapálit. „V případě, že prolomíme zákaz, povolíme lobbistům,” řekla také.

15:45 - Proti zavedení kuřáren vystoupila exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). Kritizovala, že když se v restauraci kouří, tak zaměstnanci „jsou nuceni inhalovat škodlivé výpary”.

15:40 - Poslanci začali probírat zmírnění zákazu kouření. Jedná se už o třetí dějství, během minulých schůzí totiž Sněmovna už dvakrát debatu přerušila.

Názory ve Sněmovně jsou rozpolcené. Proti zmírnění se jednoznačně staví lidovci i hnutí ANO. „Přemluvil jsem klub, bude hlasovat pro zamítnutí,“ oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

„Je to ve prospěch zdraví občanů ČR, což je moje hlavní priorita. Zákaz kouření má jednoznačně pozitivní efekt,“ dodal.

Poslanecká předloha by přinesla možnost zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních a na sportovištích včetně hal. Provozovatelé menších hospod, ve kterých se nepodává jídlo, by se mohli rozhodnout, zda bude podnik kuřácký, nebo nekuřácký.