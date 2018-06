nšt,emi, Novinky

Při první vlně začaly vytékat staré kanály, které vedly k bývalým fabrikám a nádraží. Odtud se začala valit voda středem města, kde zatopila stavbu nového úřadu a postupně i dvě školy. Když se začal přelívat i Zákolanský potok, byly svolány krizové štáby.

„Začali jsme uvažovat o možnostech prvních evakuací občanů, protože v roce 2002 evakuace přišla o něco později, než měla, a museli jsme evakuovat lidi na loďkách. Tomu jsme chtěli tentokrát zabránit,“ řekl Novinkám místostarosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák.

Evakuováni byli obyvatelé sídliště Cukrovar a Hůrka, kteří byli rozvezeni do okolních obcí. „Zaplaven byl také náš Husův park a Dům dětí a mládeže,” pokračoval Lesák.

Zároveň muselo město povolat městskou a státní policii společně s vojáky, aby se zabránilo případnému rabování. Zajistit běžný chod města, tedy kdy začala opět fungovat elektřina a doprava, trvalo téměř týden.

Napravení ostatních škod se protáhlo na další půlrok. Finanční škody se počítaly delší dobu, protože se pojišťovnám musely nahlašovat zatopené sklepy, ve kterých byly i plynové kotelny. Byly poškozené i některé komunikace a chodníky, které se začaly propadat.¨

Voda se v Kralupech nad Vltavou vyvalila z podzemí.

„Celkově škoda byla později vyčíslena na zhruba 45 miliónů korun, na městském majetku. Samozřejmě potom bylo ještě spoustu škod na soukromých majetcích,“ dodal Lesák.

Protipovodňová ochrana na prvním místě



Po povodních se musely přepracovat protipovodňové plány města.

„Máme na to zpracované projekty k získání státních dotací. Problém je v tom, že jakmile nám rok 2013 ukázal nový průběh povodně, museli jsme doprojektovat zajištění spodních vod. To znamená postavit stěny, zajistit staré kanály tak, aby nás to nevypláchlo opět spodní vodou,“ pokračoval Lesák.

Ovšem Povodí Vltavy a státní správa přišly s tím, že bez zajištění Zákolanského potoka by tento návrh protipovodňové ochrany nefungoval.

Obyvatelé ze sídliště Cukrovar a Hůrka museli být evakuovánni.

„Doprojektováváme povodňové ochrany proti Zákolanskému potoku, které se táhnou pět kilometrů daleko po toku potoka. Měly by se tam stavět betonové zdi, které se nám ale moc nelíbí, takže se ještě snažíme dohodnout se Středočeským krajem, že bychom udělali nějaké opatření na toku potoka v území, kde by se mohly udělat nějaké poldry nebo záplavové zóny tak, aby voda v potoce sem vůbec nedotekla,” dodal Lesák.

Upozornil, že podle něj mají navíc Kralupy nad Vltavou dobře připravenou místnost krizového štábu. „Máme jej přesídlený mimo záplavovou oblast, v Základní škole Generála Klapálka, kde máme speciální místnost zabezpečenou samostatným elektrickým zdrojem tak, abychom tam mohli fungovat. Také jsme přesunuli městskou policii mimo záplavové pásmo, ta také může fungovat samostatně, takže tady jsme připraveni daleko lépe než v předcházejících letech,” uzavřel.

