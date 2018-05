Petr Kozelka, Právo

K nešťastné události došlo už v roce 2009. Záchranka se ženou spěchala do nemocnice v Boskovicích. Jenže krátce po příjezdu, kdy zdravotní sestra udělala pouze jedno vyšetření, znovu zavolala záchranku, s tím, že porodník je na sále u urgentního případu a jiný lékař, který by mohl pomoci, tam není. Záchranka proto převezla ženu do Fakultní nemocnice v Brně, kde lékaři provedli císařský řez. Chlapec se už ale narodil s těžkým poškozením zdraví.

Ve vlekoucím se soudním sporu bylo provedeno sedm znaleckých posudků z různých oborů a podle konečného verdiktu soudu došlo k poškození zdraví dítěte okolnostmi nezávislými na jednání záchranky a boskovické nemocnice, po kterých chtěla rodina 200 tisíc korun za jednorázové odškodnění bolesti a snížení společenského uplatnění.

Rodina záchranku vinila, že ženu měla převézt rovnou na specializované pracoviště, a boskovickou nemocnici zas obviňovala, že její personál měl postupovat jinak, navíc rodina upozornila, že klíčové výsledky vyšetření matky se v Boskovicích záhadně ztratily.

Lékaři mají obhájit své jednání



Senát ÚS se soudcem zpravodajem Janem Musilem dospěl k závěru, že rozhodnutí soudů, které rodině odškodnění nepřiznaly, bylo nesprávné. Znalec totiž podle ÚS konstatoval, že chyby zdravotnických zařízení k těžkému následku vedly. Jenže justice tvrdila, že rodina souvislosti dostatečně neprokázala a neunesla tak své důkazní břemeno.

Avšak podle ÚS lze ve výjimečných případech, zejména medicínských sporech, důkazní břemeno otočit, tedy že pacient nemusí plně všechno dokázat a je to naopak zdravotnické zařízení, které musí plně obhájit svůj postup.

„Esenciálním důkazem o zdravotním stavu plodu a rodičky v době přijetí v Nemocnici Boskovice byla příslušná zdravotnická dokumentace. Ta však nebyla k dispozici, a to jednak proto, že zdravotnický personál nebyl na příjezd rodičky zcela připraven, a především proto, že nemocnice žádné vyšetření kromě jednoho neprovedla. A ten jediný důkaz se ztratil,“ zdůraznil Musil. Případ se nyní vrací zpět ke krajskému soudu.