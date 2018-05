zpe, Novinky

„Není možné, aby vláda v demisi s trestně stíhaným premiérem odvolávala nebo stavěla mimo službu vysoké představitele bezpečnostních složek. Vzniká tím podezření, že premiér Babiš provádí v těchto orgánech účelové čistky,“ uvedl předseda TOP 09 Pospíšil.

Pospíšil zmínil například to, že na nátlak premiéra odešel šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín. Skončil také ředitel civilní rozvědky Jiří Šašek.

„Sněmovna jako suverén by měla mít informace, proč k takovým změnám dochází. Pro nás jsou to čistky, jsou to významné plíživé permanentní změny,“ zdůraznil Pospíšil.

V podstatě to vypadá, jako by tady tiše probíhal vládní puč Jan Bartošek, předseda poslanců KDU-ČSL

Ve funkci skončili i další, například šéf Lesů ČR Daniel Szórád, šéf Vojenského výzkumného ústavu Bohuslav Šafář, generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera či generální ředitel České pošty Martin Elkán.

Kvůli personálním změnám vlády v demisi už se jedna mimořádná schůze konala, a to na začátku března. Ke svolání jednání je potřeba 40 podpisů, topce už prý přislíbilo podporu hnutí STAN a lidovci.

„Jsem připraven podpořit tuto mimořádnou schůzi. Je potřeba si uvědomit, že vláda bez důvěry dělá zásadní personální změny a v podstatě to vypadá, jako by tady tiše probíhal vládní puč. Jsou odvoláváni šéfové tajných služeb. Změny, které se dějí, by měla činit vláda s důvěrou,“ konstatoval šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.