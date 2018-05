Adéla Jelínková, Novinky, Právo

Pětatřicetiletý Miroslav přišel na tiskovou konferenci s černými brýlemi na očích, údajně má stále problémy se zrakem po prodělaných zákrocích a vidí mlhavě.

V první řadě poděkoval nemocničnímu personálu, který se o něj staral, a přátelům a rodině. „Moc děkuji za psychickou podporu všem, děkuji,“ doplnil číšník.

Zranění ho prý stále velmi omezují. „Nemůžu nic vykonávat, ohýbat se, ještě nějaký čas to potrvá. Prodělal jsem otřes mozku, krvácení do mozku, otevřené rány kolem oka, zlomeniny kostí kolem oka a pohmožděniny, měl jsem třikrát zlomenou lícní kost,“ popsal číšník.

Incident se odehrál v sobotu 21. dubna na zahrádce restaurace za pražským obchodním domem Quadrio. Skupina nizozemských mužů se dostala do potyčky s personálem, který je upozornil na to, že není vhodné v podniku konzumovat vlastní donesený alkohol.

Padaly příbory, skleničky, stoly

„Měl jsem stále oči na zahrádku, i když jsem měl pauzu. Kolega s nimi komunikoval delší dobu, což je neobvyklé, načež vstal provozní restaurace od stolu a viděl jsem, že je problém. Odhodil jsem cigaretu a šel jsem za nimi, co se děje. Ti mi vysvětlili, co se stalo. Byli vulgární, napadali nás, gradovalo to, pořád se snažili dostat se do restaurace,“ přiblížil situaci napadený číšník.

Podle něj cizinci nerespektovali opětovné upozorňování personálu a stále chtěli sedět u rezervovaného stolu i přesto, že jim personál nabízel stůl jiný.

Udělal by to znovu



„Postupně to přecházelo z ústního napadání do fyzického. Začaly padat skleničky, příbory, židle, postupně jsme je vytlačovali, ale oni se postupně vraceli zpátky, neznali slovíčko ne, byli urputní, stále se vraceli, tohle jsem ještě nezažil,“ doplnil Miroslav s tím, že nelituje, že se do konfliktu zapojil, přestože měl zrovna pauzu. Kdyby mohl vrátit čas, zachoval by se prý podobně.

„Bohužel jsem taková povaha, celý život sportuji, pomáhám a chráním, příroda mi dala zdatnější postavu, asi bych se zachoval stejně,“ řekl novinářům číšník, který má doma tříletého chlapečka.

Napadený číšník

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Pro dva hlavní útočníky - dvojici bratrů, která do číšníka střídavě kopala a bušila pěstí -, by si přál exemplární trest. Útočníky vidět nechce, podrobně se o ně nezajímá. „Ti lidi si musejí uvědomit, že mají obrovskou sílu a že jednou ranou můžou člověka klidně zabít. Jeden kop navíc a nemusel jsem tady sedět,“ řekl číšník.

Případu se ujal Sokol

V tom s ním souhlasil i jeho advokát Michal Marini, který je zástupcem advokáta Tomáše Sokola. Ten se podle informací Práva nemohl dostavit, protože měl schůzi představenstva, kde je předsedou.

„Z mého profesního pohledu musím říct, že ty dva kopy byly likvidační, a předpokládám, že trénovaní jedinci musí vědět, že takovým kopem můžou člověka i zabít, ale právní kvalifikaci nechávám plně na policii,“ zhodnotil advokát.

Podle něj je patrné, že klient prodělal velmi závažné poranění. „Z mého pohledu je to doslova likvidační - zcela určitě se bude vyčíslovat bolestné, protože opravdu oni tomu člověku zničili život. Není jasné, zdali se vrátí do normálního života,“ doplnil Marini.

Podle něj se ani jeden z Nizozemců zatím Miroslavovi neozval ani neprojevil lítost. „Žádná omluva nedošla,“ potvrdil.

Agresivní bratři čekají na soud



Sedm mužů zadržela policie o dva dny později na pražském letišti po upozornění cestujících a dispečera kamerového systému. [celá zpráva]

Ze sedmi členů party policisté krátce po zadržení dva muže pustili s tím, že se situaci snažili spíše klidnit. Jejich tři společníci, kteří se na útoku podíleli menší měrou, od Obvodního soudu pro Prahu 1 odešli kvůli výtržnictví s osmiměsíční podmínkou, zároveň jsou na pět let vyhoštěni ze země.

Dvojici bratrů, kteří do číšníka kopali a bušili pěstí, poslal soud do vazby, kde si počká na soud. Za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví jim hrozí až deset let za mřížemi. [celá zpráva]